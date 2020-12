Čeprav leto 2020 vsemu svetu in posledično tudi športu zaradi pandemije koronavirusa ni bilo naklonjeno, se je za slovensko košarko zaključilo s pozitivnim pridihom. Moška reprezentanca si je namreč dve tekmi pred koncem kvalifikacij že zagotovila mesto na evropskem prvenstvu 2022, na katerem bo branila naslov prvaka, ženski pa lahko uvrstitev na prvenstvo stare celine prepreči le še čudež. »S tem se nam je odvalil gromozanski kamen od srca in lahko zdaj bolj mirno zremo v leto 2021, za katero upam, da bo precej bolj normalno,« pravi predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Matej Erjavec, ki se je v pogovoru s predstavniki sedme sile dotaknil še nekaterih drugih tem.

»Če bodo razmere približno normalne, nas čaka pestro leto 2021. Najprej mehurček v Ljubljani s tekmami kvalifikacij za žensko evropsko prvenstvo, potem mehurček v Kijevu s tekmami kvalifikacij za moško evropsko prvenstvo. Sledile bodo kvalifikacije za olimpijske igre in upam, tudi premierni nastop na igrah. Nato se bodo začele že kvalifikacije za svetovno prvenstvo,« je Matej Erjavec izpostavil le najpomembnejše dogodke, ki čakajo Košarkarsko zvezo Slovenije v prihodnjem letu. Ob tem ni pozabil omeniti tudi normalnega zaključka klubske sezone in predvsem dejstva, da bi treninge znova začeli tudi v mlajših kategorijah. »To je največja katastrofa koronaobdobja, da mladi ne morejo trenirati. Strokovnjaki govorijo celo že o izgubljeni generaciji, a upam, da do tega ne bo prišlo. Pri KZS bomo ustanovili strokovno skupino, s katero bomo poskušali najti rešitve, ki bi omilile izpad treningov in razvoja mladih. To bo velik izziv.«

Velik izziv bodo tudi že omenjene kvalifikacije za olimpijske igre, ko bo slovenska reprezentanca na začetku julija v Kaunasu v skupini z Litvo, Poljsko, Angolo, Venezuelo in Južno Korejo iskala vstopnico za Tokio. Če se bo časovno pokrilo tudi z Luko Dončićem. »Osebno sem bil z njim v stiku prek očeta Saše, z njim ves čas govori direktor članskih reprezentanc Matej Likar, tudi selektor Aleksander Sekulić. Luka kaže tisto, kar smo mu morda na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo nekoliko očitali – gromozansko željo po igranju za reprezentanco. Čuti, da je to njegova ekipa, odlično se razume s soigralci, s katerimi je ves čas v stiku. Skratka, če Dallas v ligi NBA ne bo prišel v konferenčni finale, potem sem prepričan, da bo v Kaunasu z nami,« meni Erjavec. Manj odločen je bil pri vprašanju, kdo bo v kvalifikacijah za olimpijske igre vodil reprezentanco. »Sekulić nam je povzročil sladke skrbi. Ima mandat do konca kvalifikacij, a če bo tako nadaljeval… Bomo videli, veliko stvari bo vplivalo na odločitev, ki jo bomo sprejeli po koncu kvalifikacij za evropsko prvenstvo februarja. Vsekakor pa dobro poznate tudi našo željo, da bi pripeljali na mesto selektorja Dimitriosa Itoudisa.«

Erjavec se je na koncu dotaknil tudi žalostne zgodbe Kopra Primorske, ki ga je liga ABA včeraj zaradi druge odpovedi tekme izključila iz tekmovanja. »Ne morem reči, da sem presenečen. Sem pa žalosten. Zadnje leto in pol smo jih podrobno spremljali in si želeli, da klub obstane. Verjeli pa ravno nismo. Njihov načrt reševanja je bil namreč precej nekredibilen. Ali če povem z drugimi besedami – investitor, ki naj bi rešil težave, je bil preveč skrivnosten. Formalno so dogovore z igralci o poplačilu zaostalih obveznosti dosegli, a to ne pomaga, če ni denarja. Košarka je tako v Kopru znova ugasnila, kar je velika škoda. Upam, da bodo rešili vsaj situacijo z mlajšimi kategorijami,« je svoj pogled predstavil Erjavec in dodal, da formalne odločitve klub še ni posredoval. »Predali so tekmo proti Šenčurju, za tekmo s Triglavom pa dosegli dogovor o prestavitvi na kasnejši termin. To je vse, kar je bilo uradnega z njihove strani.«