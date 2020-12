Ob tem je dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja Spirit Slovenija povedal: »Tuji investitorji so ključni gradniki tako pri ustvarjanju novih delovnih mest in dodane vrednosti kot pri raziskavah in razvoju, novih tehnologijah ter regijskih oziroma mednarodnih širitvah. Priznanja podeljujemo najuspešnejšim podjetjem s tujim kapitalom, ki širijo svoje poslovanje in število zaposlenih v Sloveniji ter spodbujajo ustvarjalne, inovativne in pametne rešitve.« Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, pa je dodal: »Slovenija ima jasno vizijo privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana tuja podjetja z investicijskimi projekti z višjo dodano vrednostjo, ki bodo prispevala k dvigu kompetenc naše delovne sile, inovativnosti in tehnološkemu razvoju ter enakomernemu razvoju regij.«

Inovacije in pomen kulture inoviranja Rdeča nit letošnjega dogodka so bile inovacije in pomen kulture inoviranja za razvoj podjetja. Inovacije so že od nekdaj v središču slovenskega gospodarskega življenja kot ključna sestavina konkurenčne prednosti države. Slovenija predstavlja privlačno in spodbudno okolje za razvoj prebojnih inovacij na mednarodni ravni, saj je vodilna med državami centralne in vzhodne Evrope (CEE) po številu skritih prvakov (t. i. hidden champions). To so zelo uspešna inovativna mala in srednje velika podjetja, ki so s svojimi prebojnimi tehnologijami, rešitvami in storitvami vodilna v svetu na svojih nišnih trgih. O tem, kako v njihovem podjetju skrbijo za kulturo inoviranja, so na dogodku spregovorili predstavniki lanskih nagrajencev - Iskraemeco, Systemair in Swarco Lea.

Eden največjih zaposlovalcev Atlantic Droga Kolinska Prejemnik nagrade v kategoriji pomemben zaposlovalec je podjetje Atlantic Droga Kolinska iz Ljubljane. Leta 2010 je postalo del hrvaške skupine Atlantic Grupa, s čimer je pridobilo lastnika, ki vlaga v razvoj in širitev blagovnih znamk, kot so Barcaffe, Argeta, Cockta, Donat Mg in druge blagovne znamke, ki so tudi v mednarodni trgovini pomemben element spodbujanja izvoza. Podjetje je lani doseglo 171 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti dobiček je znašal 23,5 milijona evrov. Lani so imeli 465 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je v letu presegala 93.000 evrov. Podjetje je nagrado prejelo, ker gre za enega največjih zaposlovalcev v tuji lasti z zelo visoko dodano vrednostjo na zaposlenega, so utemeljili v Spiritu.

Belinka Perkemija usmerjena v ohranjanje narave Nagrado v kategoriji zeleno je prejelo podjetje Belinka Perkemija iz Ljubljane. Od 2014 je pomemben član skupine Helios, ponudnika premazov in kemikalij, ki predstavlja evropski center odličnosti japonske skupine Kansai Paint. Danes je podjetje največji proizvajalec natrijevega perborata na svetu in eden od osmih evropskih proizvajalcev vodikovega peroksida. Podjetje je lani doseglo 17,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti dobiček je znašal 2,7 milijona evrov, dodana vrednost na zaposlenega pa 89.887 evrov. Podjetje, v katerem je bilo lani 64 zaposlenih, je nagrado prejelo za usmeritev v ohranjanje narave in čistega okolja v tradicionalni kemični industriji.

Preobrazba TKK v sodobno podjetje V kategoriji ustvarjalno so nagrado podelili podjetju TKK iz Srpenice. Podjetje z več kot 70-letno zgodovino se je na podlagi lastnega znanja postopoma razvilo v enega vodilnih proizvajalcev gradbenih materialov v segmentu dodatkov za beton in sanacijskih materialov ter tesnilnih mas v Evropi, v segmentu poliuretanske montažne pene pa tudi globalno. Potencial podjetja je prepoznal tudi belgijski Soudal, v čigar stoodstotni lasti je od leta 2013. Podjetje je lani doseglo 65,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti dobiček je dosegel 6,6 milijona evrov. Lani so imeli 233 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je dosegla skoraj 70.000 evrov. Nagrado so prejeli za ustvarjalno preobrazbo podjetja v sodobno podjetje, ki izpolnjuje pričakovanja lastnikov obenem pa skrbi tudi za okolje, iz katerega izhaja.