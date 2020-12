Fracking je »umazana tehnologija, ki se v tujini izkazuje za uničujočo za okolje in zdravje lokalnega prebivalstva«, je v imenu predlagateljev poudarila Nataša Sukič iz Levice. Spomnila je, da si britanski Ascent Resources prizadeva dobiti vsa potrebna dovoljenja za uporabo te tehnologije pri pridobivanju zemeljskega plina v Petišovcih.

»Skoraj identični zakon smo torej obravnavali že dvakrat,« je priznala Sukičeva. Pri tem je k zakonski prepovedi frackinga pozvala Občina Lendava, k temu pozivajo okoljevarstvene nevladne organizacije, pa tudi prekmurska civilna iniciativa. »Zato v Levici skupaj z ostalimi opozicijskimi strankami vztrajamo,« je dejala. »Vlada fracking v Petišovcih na tiho podpira,« je prepričana.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je poudaril, da se vladi besedilo predloga ne zdi ustrezno, tudi zato, ker predlaga, da ne bi bilo mogoče pridobiti dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primeri pod tlakom. Dopušča pa vbrizgavanje vseh ostalih medijev. Ob tem je vbrizgavanje določene količine vode z dodatki nujni sestavni del pridobivanja nafte in zemeljskega plina, pa tudi vrtanja vodnjakov, je dejal.

Besedilo predloga zakona ni primerno formulirano in tudi ne upošteva finančnih posledic posega v pridobljene pravice, je nadaljeval Mihelič. »Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo novelo zakona o rudarstvu in jo pošilja te dni v javno obravnavo,« je pojasnil.

Opozicijske stranke so večinoma predlogu zakona naklonjene. »Že tako imamo preveč degradiranih območij,« je podčrtal Dušan Šiško (SNS). Jerca Korče (SMC) je glede morebitnih odškodninskih tožb poudarila, da tudi če te bodo in bodo predstavljale izdatek za proračun, to »nikoli to ne bo odtehtalo tega, kar lahko povzročimo na enem območju in kakšne nepopravljive posledice lahko nastanejo«.

Dejan Židan iz SD je pozval koalicijske poslance in vlado, naj se takoj sprejme nesistemski zakon, ki bo zaščitil Prekmurje, Pomurje in Podravje. Kasneje pa lahko vlada s svojim zakonom področje uredi še sistemsko. Da bi morala Slovenija slediti praksi držav, ki so fracking že prepovedala, je menil tudi Andrej Rajh iz SAB.

Poslanci koalicijskih strank so medtem stopili v bran vladnim načrtom o sistemsko zastavljenem zakonu. »Zakona ni dobro spreminjati samo zaradi ene problematike, ampak je treba pristopiti celovito in kompleksno. Paziti je treba, da s hitrimi, parcialnimi posegi ne delamo škode že nekaterim pridobljenim pravicam,« je menil Franci Kepa iz SDS.

Gregor Perič je v imenu SMC zatrdil, da argumenti predlagateljev niso strokovno utemeljeni. V Petišovcih je mogoče le nizkoprostorninsko frakturiranje, za katerega po oceni Geološkega zavoda Slovenije ni znano, da bi imel kakršne koli negativne učinke, je dejal.

Aleksander Reberšek iz NSi pa je zatrdil, da v Prekmurju frackinga nikoli ni bilo, ga ni in ga tudi ne bo. Namesto tega pa je že spisana tožba proti Sloveniji v višini 70 milijonov evrov. V NSi bodo zato počakali na vladni predlog, je napovedal.

Glasovanje o usodi novele bodo sicer poslanci opravili v četrtek.