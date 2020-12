Etna se je zbudila v noči na danes. Tik pred polnočjo je bruhala lavo 200 metrov visoko, je sporočil inštitut po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Žareča lava je iztekala do zgodnjih jutranjih ur in se nato ohladila. Strokovnjaki na inštitutu so medtem že začeli proučevati izbruhe.

3300 metrov visok ognjenik, ki leži na vzhodu Sicilije, je sicer na tem območju kraterja lavo bruhal že v preteklih letih.