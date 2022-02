Etna je ponoči bruhala lavo iz kraterja na jugovzhodnem delu vulkana na višini 2900 metrov. Po podatkih Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV) se je v nebo dvignil okoli 8000 metrov visok oblak dima in pepela.

Etna, najbolj aktiven vulkan v Evropi, je lani večkrat izbruhnila, oblaki pepela pa so povzročili manjšo škodo v vaseh in mestih v bližini. Izbruhi so večkrat motili tudi zračni promet na letališču Catania. Tokrat je letališče ostalo odprto, poroča Ansa.