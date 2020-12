Pred razglasitvijo izključnih gospodarskih območij v Jadranu: tristransko srečanje po izvršenih dejstvih

Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije se bodo prihodnjo soboto srečali v Benetkah, kjer bodo razpravljali o razglasitvi izključnega gospodarskega območja Italije in Hrvaške v Jadranskem morju. Toda postopki za razglasitev teh območij se v Zagrebu in Rimu končujejo…