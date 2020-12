Raziskovalci so preučevali DNK 2700 bolnikov s covidom-19 na 208 oddelkih za intenzivno terapijo po vsej Veliki Britaniji. Ugotovili so, da je osrednjo vlogo pri številnih hudih primerih obolenj igralo pet genov, ki sodelujejo v dveh molekularnih procesih – protivirusni imunosti in pljučnici.

»Rezultati so takoj nakazali, katera zdravila naj bodo na vrhu seznama za klinična testiranja,« je o rezultatih povedal vodja raziskave Kenneth Baillie, akademik in svetovalec za medicino intenzivne nege na univerzi v Edinburghu. Ti geni, ki se imenujejo IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 in CCR2, po njegovih besedah tudi delno pojasnjujejo, zakaj nekateri zbolijo za hudo obliko bolezni, medtem ko ostalih ne prizadene.

Ugotovitve, ki so jih objavili v reviji Nature, bi lahko znanstvenikom pomagale pospešiti iskanje potencialnih zdravil proti covidu-19, in sicer s kliničnih testiranjem zdravil, s katerimi bi naslovili specifične protivirusne in protivnetne poti. Po besedah Baillieja bi pri covidu-19 lahko učinkovala vrsta protivnetnih zdravil iz skupine zaviralcev Janusove kinaze (JAK), kamor sodi tudi zdravilo proti artritisu baricitinib. Prav tako je skupina raziskovalcev ugotovila, da bi zaščito pred covidom-19 lahko ustvarilo povečanje aktivnosti gena INFAR2.

Za zdaj sta po svetu za zdravljenje bolnikov s covidom-19 odobreni dve zdravili, in sicer steroid deksametazon in na novo razviti remdesivir, ki ni priporočljiv za hude oblike bolezni. Prejšnji mesec je ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) za protitelesa proti covidu-19 odobrila tudi zdravilo bamlanivimab, in sicer za bolnike, ki niso hospitalizirani, a jim zaradi starosti ali pridruženih bolezni grozi resen potek bolezni.