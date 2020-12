Airbnb je prodal 51,5 milijona delnic, s ponudbeno ceno 68 dolarjev za delnico je tako zbral 3,5 milijarde dolarjev. Cena je precej višja od uvodoma zastavljene. Airbnb je namreč sprva ciljal na rang med 44 in 50 dolarji, v ponedeljek ga je dvignil na med 56 in 60 dolarjev. Visoka cena nakazuje veliko povpraševanje vlagateljev.

Airbnb je pred uvrstitvijo delnic na borzo poudaril, da se je njegov model deljenja domov tudi v času globalne pandemije covida-19 izkazal za odpornega, potem ko je po prvem šoku zaradi covida-19 v tretjem četrtletju posloval pozitivno. "Ljudje so želeli iz svojih domov in potovati, a niso želeli daleč ali biti nagneteni v hotelskih recepcijah," so zapisali. "Naša platforma se je izkazala kot prilagodljiva za služenje pri teh novih načinih potovanj."

V tretjem letošnjem trimesečju je Airbnb ustvaril 129 milijonov dolarjev dobička. V prvih devetih mesecih leta je sicer izguba nanesla 697 milijonov dolarjev, prihodki pa so se znižali za 32 odstotkov, potem ko je covid-19 zaprl meje in potovalno industrijo pripeljal na kolena.

13 let staro podjetje je sicer prepričano, da se bo sčasoma njegova dejavnost znova razcvetela. "Verjamemo, da bo v obdobju, ko bo svet okreval po pandemiji, Airbnb vitalni vir gospodarskega opolnomočenja milijonov ljudi," so poudarili. Na Airbnb je trenutno na voljo za kratkotrajen najem več kot štiri milijone domov v državah povsod po svetu. Do dviga vrednosti delnic Airbnb prihaja, potem ko je v sredo svoje delnice na borzo izjemno uspešno uvrstil že DoorDash, ki se ukvarja z dostavo hrane na dom. Ponudbeno ceno delnic je postavil pri 102 dolarjih, v trgovanju pa so prvi dan pridobile še 80 odstotkov in zaključile pri 189,51 dolarja.

Prva nastopa Airbnbja in DoorDasha sta del t. i. "parade samorogov" in vrhunec leta, v katerem je javnosti svoje deleže ponudila vrsta vročih startupov. Na ameriških borzah so letos našteli 437 prvih javnih ponudb delnic, potem ko so jih lani 233, kažejo podatki portala StockAnalysis.com. Startupi izkoriščajo priložnost za zbiranje sredstev, potem ko se njihovi poslovni modeli kažejo za obetavne v spreminjajočem se okolju, trg pa je lačen investicijskih priložnosti. "Gre za kovanje železa, dokler je vroče, saj bo na trgih prišlo do korekcije," je za AFP ocenil analitik Rob Enderle iz skupine Enderle.