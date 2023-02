Kot so po poročanju tujih tiskovnih agencij objavili v Airbnb, so imeli lani 40-odstotno rast prihodkov, tako da so ti dosegli 8,4 milijarde dolarjev. Na njihovi platformi je konec leta oglaševalo 6,6 milijona ponudnikov nepremičnin, kar je 900.000 več kot ob začetku 2022.

»Povpraševanje potnikov je bilo lani močno. Rast so imele vse regije, saj so se ljudje začeli pogosteje odpravljati prek meja,« so namignili na okrevanje turizma po pandemiji covida-19.

»Motor rasti je naša globalna mreža, pri čemer povpraševanje spodbuja ponudbo, pa tudi inovativni pristopi, s katerimi nadalje privabljamo najemodajalce,« so pojasnili v podjetju.

Objavili so tudi številke poslovanja v zadnjem četrtletju lani. S čistim dobičkom v višini 319 milijonov dolarjev je bilo zanje najbolj dobičkonosno doslej.