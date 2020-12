Koritnik ni prisluhnil Hojsovemu predlogu o izločanju tujcev z lokalnih volitev

Na ministrstvu za javno upravo niso imeli posluha za idejo notranjega ministra Aleša Hojsa, po kateri bi tujcem, ki živijo v Sloveniji, prepovedali voliti župane in mestne svetnike. To pravico imajo tujci v Sloveniji že skoraj dvajset let, tujim državljanom držav članic EU pa to pravico jamči celo evropska pogodba.