Kitajsko podjetje Huawei, ki je bilo v preteklosti znano predvsem po izdelavi pametnih telefonov, se vse bolj dokazuje tudi na področju prenosnikov. Tokrat smo imeli priložnost preizkusiti njihov manjši prenosnik (subnotebook) matebook x (2020) z Intelovim procesorjem i5-10210U. Gre za manj zmogljivo in nekoliko cenejšo različico, ki pa vseeno zmore skoraj vse, kar bi si od tega tipa naprave želeli. Zmogljivejšo različico poganja procesor i7-10510U, a je ta (za zdaj) na voljo zgolj na kitajskem trgu.

Prenosnik, ki smo ga imeli na testu, navduši z obliko, lahkostjo in splošno kakovostjo izdelave. Zaprt prenosnik meri v širino 284,4 milimetra, v globino 206,7 milimetra, debel pa je vsega 13,6 milimetra. Najbolj navduši zelo skromna teža enega kilograma. To se občuti. Ne le v nahrbtniku, temveč tudi ko ga nosite v roki ali pa vam sloni na kolenih. Ker je tako lahek, ga kar nerad izpustiš iz rok, hkrati pa te prav kliče k uporabi. K temu pripomore tudi prijetno ohišje iz magnezij-aluminijaste zlitine.

Ko prenosnik odprete, pred vami stoji osvetljena tipkovnica (brez številčnice) s sledilno ploščo zelo solidne velikosti, ki, kot se spodobi, zaznava več dotikov hkrati, gumb za vklop v zgornjem desnem kotu tipkovnice pa skriva tudi zelo zanesljiv čitalec prstnih odtisov. Z njegovo pomočjo je odklepanje prenosnika še toliko lažje, saj ni treba vnašati gesla za vklop operacijskega sistema windows 10 home, ki je naložen na prenosniku. Tipkovnica premore relativno velike tipke, ki ponujajo solidno izkušnjo pisanja.

Za videoigre zgolj pogojno

Nad tipkovnico najdemo LTPS LCD-zaslon, ki je občutljiv za dotik. Razmerje stranic ima 3:2, ločljivost 3K (3000x2000), premore pa tudi 100-odstotno sRGB-barvno nasičenost. Svetilnost zaslona je 400 nitov, kar je sicer nadpovprečno, ne pa tudi pri vrhu. Poznamo tudi prenosnike, ki imajo čez 600 nitov svetilnosti. Zaslon ima diagonalo 33,02 cm (13 palcev) in zelo tanke robove. Nikjer ni lukenj ali izrezov za kamero, saj te ni v zaslonu. Huawei je tudi tokrat vdelal potopno 720p HD-kamero in jo skril med funkcijske tipke (tipke F). O tej odločitvi se že dolgo krešejo mnenja. Po eni strani je zaradi postavitve kot snemanja zelo neugoden in usmerjen v podbradek, nos in kar je še tega, po drugi strani pa je zaslon lahko toliko večji in še uporabnika ni strah, da bi ga kdo nehote snemal. Kamera namreč deluje le, če se dvigne iz svojega skrivališča v tipkovnici. Zelo skopa pa je naprava s priključki. Ima vsega tri. Ob vhodu za slušalke le še dva vhoda usb-c, ki služita prenosu podatkov, polnjenju naprave in povezavi z zunanjim monitorjem.

Pri pisarniškem delu, brskanju po spletu in gledanju videov z napravo nismo imeli nikakršnih težav. Kot rečeno jo poganja Intelov procesor 10. generacije core i5-10210U, premore pa še Intelovo integrirano grafično kartico, 16 GB delovnega spomina in 512 GB PCIe NVMe SSD diska za shranjevanje, ki hkrati pripomore k hitrejšemu delovanju naprave. Prenosnik ima tudi dva mikrofona in 4 solidne zvočnike. Ker ima zgolj integrirano grafično kartico, igranje videoiger ne bo v prvem planu. Je sicer mogoče, vendar dokaj omejeno. Zdaj že pet let stara videoigra The Witcher 3 je na najnižjih nastavitvah in s popačeno ločljivostjo delovala za silo, nam pa je uspelo igrati Skyrim. Vseeno prenosnika ne kupite, če želite igrati videoigre.