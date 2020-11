Švedska je pretekli mesec odločila, da operaterjem prepove uporabo opreme kitajskih Huaweija in ZTE v omrežjih 5G. Poleg tega morajo operaterji iz omrežja do leta 2025 odstraniti tudi vso že nameščeno opremo obeh kitajskih proizvajalcev. Temelj za takšno odločitev švedskih oblasti je nasvet vojske in varnostnih služb, ki so Kitajsko obtožile obsežnega zbiranja obveščevalnih podatkov in kraje tehnologije. Huawei se je na švedsko odločitev pritožil, zaradi česar je bila zamaknjena dražba frekvenc za 5G, ki bi morala biti v začetku novembra.

Prvi mož Ericssona meni, da bi morala švedska vlada o taki odločitvi ponovno premisliti. »Ericsson in Švedsko smo gradili na temelju proste trgovine in ustvarili priložnost za prosto trgovanje. Z moje perspektive je pomembno, da imamo odprte trge in svobodno konkurenco,« pravi Ekholm. Omejevanje posameznih ponudnikov tehnologije 5G ni dobro, zato generalni direktor Ericssona pričakuje, da se bo uvajanje novih telekomunikacijskih omrežij v Evropi zavleklo. Dodaja, da bi moral biti politični poudarek v Evropi na čim hitrejšem uvajanju 5G, saj si ne želimo podobnega scenarija, kot je bil pri 4G, v katerem kraljujejo ameriška in kitajska podjetja.

Ericsson in finska Nokia sta sicer največja Huaweijeva tekmeca, a ker ima švedska skupina razmeroma veliko dela na Kitajskem, nekateri analitiki menijo, da bi to lahko poskusila zaščititi svoje interese z oddaljitvijo od uradnega Stockholma. Kot je za časnik Financial Times povedal Ekholm, razume, da so telekomunikacijska omrežja povezana z vprašanjem varnosti, a se je po njegovo Švedska oddaljila od evropskih smernic, ki predvidevajo ohranjanje ravnotežja med nacionalno varnostjo in prosto konkurenco.