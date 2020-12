Celjani v Ukrajino niso odpotovali z redno letalsko linijo, ampak s posebnim čarterskim letalom, ker je to edini pogoj, da jim evropska zveza EHF pokrije 25 odstotkov stroškov prevoza. Poleg tega znižanja so v celjskem klubu privarčevali tudi 25 odstotkov letošnjega proračuna, kajti vsi člani prve ekipe (igralci in strokovno vodstvo) so ostali brez četrtine prihodkov iz veljavnih pogodb, kar pa ni posledica slabih dosežkov v ligi prvakov, ampak zaradi krize, ki je posledica pandemije koronavirusa. Za nameček so v primerjavi s tekmo med istima nasprotnikoma pred dobrim mesecem v Zlatorogu, ki jo je po dramatični končnici dobil Motor z 32:31, slovenski prvaki danes nastopili v zelo oslabljeni zasedbi. Manjkali so nosilci igre Gal Marguč, Vid Poteko in Jan Grebenc, načeta pa sta bila tudi Patrik Leban (bolezen) in Tim Cokan (zvin gležnja).

Začetek šeste medsebojne tekme (do danes tri zmage Celja in dve Motorja) je pripadel gostiteljem, ki so povedli s 3:1, a so gostje v pičlih šestih minutah po delnem izidu 6:1 povedli s 7:4. Ukrajinci, katerih glavni sponzor je mednarodna korporacija Motor Sich (proizvaja letalske motorje, ima skoraj 22.000 zaposlenih in je od leta 2017 v delni kitajski lasti), so hitro vzpostavili rezultatsko ravnotežje (7:7). Po petih izenačenjih do konca prvega polčasa je Motor odšel na glavni odmor z golom prednosti (14:13), Celjane pa je v igri držal predvsem levoroki ostrostrelec Žiga Mlakar, ki je v prvih 30 minutah dosegel kar pet golov ob le enem zgrešenem strelu.

Začetek drugega polčasa je pripadel prav tako zelo oslabljeni domači ekipi, v kateri igra kar deset tujcev iz šestih držav (Belorusija, Litva, Španija, Srbija, Črna gora, Madžarska). Motor je prvič povedel s štirimi goli prednosti (20:16 v 37. minuti), a so Celjani, ki so zaradi poškodbe že v prvem polčasu ostali brez krilnega igralca Domna Novaka, sedem minut kasneje spet izenačili na 21:21. Tudi šest minut pred koncem je bil izid izenačen (27:27), nato pa so si osemkratni prvaki Ukrajine – zapored med letoma 2013 in 2020 - dvakrat priigrali dva gola naskoka (29:27, 30:28). V dramatični končnici so se slovenski prvaki na začetku zadnje minute po golu Josipa Šarca približali le na minus ena (29:30), toda vse njihove upe na vsaj točko je uničil Belorus Maksim Babičev, ki je 25 sekund pred koncem potrdil Motorjevo zmago z 31:29 in Celjanom (na osmi tekmi v letošnji ligi prvakov so že sedmič izgubili) še bolj oddaljil končno šesto mesto v skupini, ki še kot zadnje pelje v drugi del tekmovanja.

Tomaž Ocvirk, trener Celja Pivovarne Laško: »Še od prejšnje tekme smo bili dolžniki glede pristopa. Res je, da na koncu nismo osvojili točke ali dveh, vendar moram ekipo za današnji pristop in borbo pohvaliti. Vso energijo in moč smo vložili v to tekmo, dobro igrali in tudi ko smo zaostajali, se nismo predajali. Škoda, da nismo bili nagrajeni s kakšno točko za takšno igro, ki pa nam mora biti sedaj cilj, da jo prikažemo na vsaki tekmi. Verjamem, da v takšnem primeru pride tudi kakšna točka več.«

Žiga Mlakar, igralec Celja Pivovarna Laško: »V tekmo smo šli tako, kot smo se dogovorili. Celotna ekipa je dihala kot eno, bili smo maksimalno motivirani in dobro pripravljeni na tekmo. Naredili smo korak naprej, vsak, ki je stopil na igrišče, je dal svoj maksimum, tudi tisti s klopi pa so soigralce ves čas spodbujali. To je zelo pozitivna stvar današnje tekme. Rezultat žal pove veliko, ves čas smo bili blizu ali v vodstvu, nismo padali v črne minute, zbrani smo bili, manjkalo pa nam je nekaj igralcev v rotaciji, malce izkušenj in tudi sreče, saj smo več kot petkrat zadeli okvir vrat. Manjkal je še kakšen lahek zadetek, moramo pa biti zadovoljni z borbo. Kljub težkemu položaju se ne predajamo. Moramo še napredovati, iskati točke ter videti, kaj bo to prineslo.«

Kristjan Horžen, igralec Celja Pivovarna Laško: »Prikazali smo borbo in takšen obraz, ki se od nas pričakuje. Žal nam je zmanjkalo malo sreče, morda malo discipline v igri in agresivnosti v obrambi. Ni bilo lahko loviti rezultata in morda nam je tudi zato kakšen centimeter odnesel nekaj zadetkov. Nimamo si česa očitati, pokazali smo pravi obraz, s takšnim pristopom pa se nimamo česa bati. Prepričan sem, da bodo prišle tudi točke kot nagrada za to.«

Skupina B, 9. krog: Aalborg – Barcelona 32:35 (15:19), Veszprem – Kiel 41:33 (19:19), Motor Zaporožje – Celje Pivovarna Laško 31:29 (14:13)), preloženo: Zagreb – Nantes, vrstni red: Barcelona (-1) 16, Veszprem (-1) 13, Aalborg (-1) 10, Kiel (-1) 7, Motor Zaporožje (-3) 6, Nantes (-4) 4, Celje Pivovarna Laško (-1) 2, Zagreb (-3) 0.