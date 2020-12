»Po porazu proti Danski, zaradi katerega sem bil razočaran zaradi naše nekoliko slabše igre, bo dvoboj s Francijo priložnost za popravni izpit,« je pred tekmo z aktualnimi evropskimi prvakinjami dejal slovenski selektor Uroš Bregar. V primerjavi s prvo tekmo proti gostiteljicam ni izvedel nobene kadrovske rošade med šestnajsterico izbranih igralk, prav tako pa tudi ne njegov stanovski kolega Olivier Krumbholz, ki je še 19 let – z manjšimi prekinitvami selektor Francije. Za razliko od Slovenk, ki so v prvem krogu visoko izgubile proti gostiteljicam EP (23:30), so se Francozinje proti Črni gori srečno izvlekle šele v dramatični končnici s 24:23, potem ko so že v prvem polčasu zaostajale za pet golov (4:9), dobrih deset minut pred koncem pa za dva (18:20).

Na zadnjem EP 2018, ki ga je gostila prav Francija, so gostiteljice premagale Slovenijo s 30:21, iz takratnega igralskega kadra aktualnih prvakinj Evrope pa zaradi pomladitve reprezentance manjka kar šest igralk. In med šestimi novinkami na Danskem je tudi Oceane Sercien Ugolin, 22-letna levoroka zunanje igralka Krima Mercatorja, kar pet od skupno 16 reprezentant pa prihaja iz Bresta, kjer si rokometni kruh služi najboljša slovenska igralka in kapetanka reprezentance Ana Gros. Prvi gol na tekmi v Herningu je dosegla krilna igralka Maja Svetik, vodstvo z 1:0 pa je bilo prvo in na žalost sočasno tudi zadnje. Francozinje so zelo uspešno kaznovale več kot 12-minutki strelski post Bregarjeve čete in sredi polčasa prvič povedle s kar sedmimi goli prednosti (9:2).

Tudi v drugi polovici prvega polčasa je izbrana vrsta iz dežele galskega petelina suvereno držala visok naskok, kar je bila posledica francoske vrhunske obrambe in precej učinkovitejše igre. Slovenke so v prvih tridesetih minutah imele le 29- odstotno uspešnost pri strelih na gol, njihove tekmice pa 67-odstotno, zato seveda ob odhodu na glavni odmor sploh ni bila čudna in nepričakovana velika rezultatska razlika (12:6). Kljub visoki prednosti Francozinje tudi v nadaljevanju niso popuščale in niso »stopile s plina«, ampak so še naprej pridno polnile slovensko mrežo.

Deset minut pred koncem so premierno povedle z desetimi goli prednosti (22:12) in že takrat je bilo jasno, da bodo Slovenke doživele polom. In da je ponovitev presenečenja s svetovnega prvenstva v Nemčiji 2017, ko je Bregarjeva ekipa senzacionalno premagala Francijo s 24:23 (ta je sicer kasneje vseeno osvojila zlato kolajno), oddaljena svetlobna leta. Estelle Nze Minko in Alexandra Lacrabere sta skupaj dosegli kar 14 golov, vsaka po sedem, za rekordno razliko plus enajst (27:16 v 59. minuti) pa je s svojim edinim golom poskrbela Laura Flippes. Francozinje so na 14. medsebojni tekmi s Slovenkami dosegle dvanajsto zmago in se že krog pred koncem prvega dela tekmovanja (v torek jih čaka obračun z Dansko) uvrstile med dvanajst najboljših reprezentanc na letošnjem Euru.