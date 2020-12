Včeraj smo poročali, da bodo italijanski del Alp zajele močne snežne padavine, zaradi katerih sta konec tedna vprašljiva moška veleslalomska nastopa svetovnega pokala v alpskem smučanju. Jutri in pojutrišnjem naj bi bila v Santa Caterini v italijanski Lombardiji, na obeh preizkušnjah pa bo v krogu favoritov za najvišja mesta Slovenec Žan Kranjec. Veliko novega snega naj bi zapadlo tudi v Engadinu, švicarski pokrajini, kjer leži Sankt Moritz. Organizatorji so včeraj zapisali, da danes in jutri pričakujejo med 30 in 70 centimetri novega snega, medtem ko je vremenska napoved za nedeljo, ko naj bi bil po razporedu drugi superveleslalom, še preveč negotova.

Švicarski Bild je objavil napoved meteorologa Jürga Zogga, ki meni, da je sobotni superveleslalom precej bolj negotov. Zogg upa, da bo snežnih padavin najmanj od napovedanih, hkrati pa dodaja, da se zračni tokovi v Engadinu hitro obračajo v vse smeri, zato so mogoči vsi scenariji. »Proge na Corviglii so odlično pripravljene, ob lepem vremenu bi šla v svet najlepša slika. Žal pa je vremenska napoved drugačna. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da izpeljemo obe tekmi. Niti pomisliti nočemo na rezervni scenarij, saj je organizacija tekem v tem času zaradi vseh varnostnih standardov pandemije še težja, vanju pa smo vložili že ogromno dela. Odpoved že ene tekme bi bila zelo grenka,« za Bild odgovarja vodja organizacijskega komiteja Martin Berthod.

Spomnimo, da sta v minuli sezoni na superveleslalomskih preizkušnjah bili bitko za mali kristalni globus Švicarka Corinne Suter in Italijanka Federica Brignone, za 19 točk uspešnejša pa je bila Švicarka, ki je osvojila tudi smukaški globus. V boju za 3. mesto je Avstrijka Nicole Schmidhofer za osem točk ugnala Švicarko Laro Gut - Behrami, ki praviloma svoje najboljše smučanje v sezoni kaže ravno v Sankt Moritzu. uš