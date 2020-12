»Zgodba je nastala, ko sem razmišljal o tem, kako ukrepe, s katerimi želimo preprečiti širjenje virusa, dojemajo naši otroci,« je o ideji, čemu se je lotil pisanja knjižnega prvenca, ki ga je naslovil Tudi Luka nosi masko, spregovoril Jon Kanjir. Mladi 17-letni Mozirjan pa ni le bodoči vzgojitelj, pač pa tudi eden aktivnejših članov podjetniškega krožka StartUp na Gimnaziji Celje Center (GCC). In zamisel, kako bi trenutne razmere najlažje približal otrokom skozi zgodbo, se mu je porodila prav na nedavni jesenski šoli podjetništva, ki so jo s podporo Spirita organizirali na GCC. K sodelovanju pri nastanku slikanice je povabil tudi Mašo Črešnik, ki na GCC zaključuje program umetniške gimnazije likovne smeri in želi študijsko pot nadaljevati na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo. Maša je izziv sprejela in mesec pozneje je s pomočjo podjetniškega mentorja Luke Srbiča, oblikovalke in profesorice likovnih predmetov na GCC Ane Pečnik ter podporo Društva GCC luč sveta ugledala zgodbica Tudi Luka nosi masko.

Otrokom razloži pomen nošenja maske Knjigo, ki jo krasijo ilustracije Čresnikove, je izdalo društvo GCC, ki povezuje sedanje in nekdanje dijake gimnazije. Kratka in lahkotna zgodba je namenjena otrokom od drugega do 10. leta starosti, ki jim avtor na zabaven način predstavi pomen nošenja obrazne maske. »Knjiga je hkrati zanimiv dokument aktualnega časa in leta 2020, ki si ga bomo zapomnili po pandemiji koronavirusa,« pravi Kanjir, ki je od septembra tudi predsednik dijaške skupnosti na GCC. Kot je dejal ob izvolitvi, se mu zdi pomembno, da mladi na široko gledajo na svet in so v njem tudi samoiniciativni. »Prav je, da se osredotočamo na spodbudne impulze okoli nas. S tem ko poskušamo izkusiti še kaj več kot le tisto, kar od nas terja šola, si lahko lepo življenje spremenimo v izjemnega,« je dejal ob izvolitvi. Sicer pa slikanica zanj ni le način, da se otroci poistovetijo z glavnim junakom Luko in lažje dojamejo pomen nošenja maske in skrbi za sočloveka, temveč je lahko tudi primerno poslovno darilo. »Vsekakor si želim, da bi glavni junak Luka nagovoril čim več otrok, da bi kmalu premagali virus in ponovno zaživeli v svetu brez omejitev,« sklene mladi avtor.