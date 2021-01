Lepo vreme je v soboto v naravo zvabilo številne. Na Gorenjskem je bilo po podatkih Policijske uprave (PU) Kranj največ obiskovalcev na območju Gozda s Kriško goro, Ljubelja z Zelenico, v Kranjski Gori, Ratečah, Planici in Tamarju, pa tudi na Krvavcu, v dolini Drage in na Pokljuki.

Nazaj poslali 120 avtov

Samo v soboto dopoldne so policisti na območju PU Kranj ugotovili 60 kršitev odlokov o preprečevanju širjenja novega koronavirusa, zaradi polnih parkirišč pa so nazaj poslali okoli 120 vozil.

Med drugim so se na povečan obisk čez vikend zaradi rekreacije v naravi na območju Završnice posebej pripravili v Občini Žirovnica. Kot je navedeno na spletni strani občine, na območju Završnice ob koncu tedna ugotavljajo prekomerno druženje oseb in problem parkiranja in oviranja prometa ter dostopa intervencijskim službam.

Zato so se minuli teden dogovorili, da bodo za čas vikenda najprej uredili dodatne prostore za parkiranje in nato v primeru polnih parkirnih mest omejili dostop v dolino Završnice. Izjeme so stanovalci, dostava hrane in nujne storitve. Bližnje stanovalce prosijo, da prihajajo v Završnico peš, vse pa, da upoštevajo navodila občinskih redarjev, gasilcev in policije, je navedeno na spletni strani občine.