Matića je Okrožno sodišče v Kopru lani jeseni spoznalo za krivega umora starejšega para v Krkavčah avgusta 2018. Policija je 83-letnega moškega našla mrtvega, 75-letnica pa je umrla pozneje v bolnišnici. Tragediji so botrovali dalj časa trajajoči spori in nesoglasja v zvezi s premoženjem. Žrtvi sta bila svak in polsestra osumljenca. Matić je v zagovoru zavrnil krivdo in pojasnil, da je ravnal v samoobrambi. Sodbo so junija potrdili tudi višji sodniki.

Matič se je zoper sodbo pritožil na vrhovno sodišče, ki je 16. oktobra v tej zadevi izpeljalo tudi pritožbeno sejo. V pritožbi je Matićeva obramba obe sodbi izpodbijala zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka in zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Odvetnik Branko Gvozdić je predlagal razveljavitev sodbe, na ponovljenem sojenju pa naj bi Matiću sodil drugi sodnik.

Višje sodišče je namreč presodilo, da ni šlo za silobran, prekoračen silobran ali uboj na mah. Prav tako je potrdilo, da je obtoženi obe kaznivi dejanji storil v prištevnem stanju.

Zdaj so tudi vrhovni sodniki ugotovili, da sta prvo in drugostopenjsko sodišče pravilno ugotovili dejansko stanje, prav tako pri sojenju niso bile podane kršitve določb kazenskega postopka in ustave.