Senat višjih sodnikov je presodil, da je bila pravilna odločitev sodnika prve stopnje Julijana Glavine o 30-letni enotni zaporni kazni, je pred dnevi poročal omenjeni časnik, danes pa o tem piše tudi Večer.

V pritožbi je Matićeva obramba sodbo izpodbijala zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka in zmotne ugotovitve dejanskega stanja, izpodbijala pa je tudi odločbo o plačilu stroškov kazenskega postopka. Odvetnik Branko Gvozdić je predlagal razveljavitev sodbe, na ponovljenem sojenju pa naj bi Matiću sodil drugi sodnik.

Višje sodišče je presodilo, da ni šlo za silobran, prekoračen silobran ali uboj na mah, pač pa je sodišče ugotovilo, da je sodnik Glavina pravilno ugotovil, da je obtoženi obe kaznivi dejanji storil v prištevnem stanju. Višji sodniki so Matićevi pritožbi ugodili le v delu, ki se nanaša na stroške postopka, še pišejo Primorske novice.

Matića je prvostopenjsko sodišče novembra lani spoznalo za krivega umora starejšega para v Krkavčah, ki se je zgodil avgusta 2018. Kot je tedaj pojasnil sodnik Glavina, je Matić dejanje storil iz koristoljubja in drugih nizkotnih vzgibov, umora pa je izvršil brutalno in hladnokrvno. Matiću je prisodil po 25 let zapora za vsako kaznivo dejanje, nato pa izrekel enotno kazen 30 let zapora.

Policija je 83-letnega moškega našla mrtvega, 75-letnica pa je umrla kasneje v bolnišnici. Tragediji so botrovali dalj časa trajajoči spori in nesoglasja v zvezi s premoženjem. Žrtvi sta bila svak in polsestra osumljenca. Matić je v zagovoru zavrnil krivdo in pojasnil, da je ravnal v samoobrambi.