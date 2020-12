Torkove tekme nogometne lige prvakov so prinesle še dva udeleženca izločilnih bojev. Potem ko so si že po štirih krogih mesto v osmini finala zagotovili Chelsea, Sevilla, Barcelona, Juventus, Manchester City in Bayern, je to zdaj uspelo še Liverpoolu in Portu. Izjemno zanimiv zadnji krog se obeta v skupini B, kjer lahko brez napredovanja ostaneta Real Madrid in Inter.

Španski in italijanski velikan sta bila velika favorita za uvrstitev v izločilni del tekmovanja v skupini B, zdaj pa se lahko zgodi, da bosta celo oba ostala praznih rok. Realu Madrid prvi izpad iz lige prvakov po skupinskem delu grozi po porazu proti Šahtarju v gosteh z 0:2. Kraljevi klub že vso sezono ne prikazuje bleščečih predstav, zadnja izida, konec tedna je klonil v španskem prvenstvu proti Alavesu z 1:2, pa sta močno zamajala stolček trenerju Zinedinu Zidanu. Kot možni menjavi se omenjata Argentinec Mauricio Pochettino in klubska legenda Raul Gonzalez. »Vedeli smo, da je tekma s Šahtarjem za nas kot finale. Dobro smo se pripravili in odigrali odličen prvi polčas, a nam ni uspelo zabiti gola. Še vedno nam ostaja ena tekma, ki jo moramo dobiti,« je povedal Zinedine Zidane, ki ne glede na slabe rezultate svojega moštva ne razmišlja o odstopu. »Verjamem vase in v ekipo. Proti Alavesu smo upravičeno klonili, proti Šahtarju ne. Pobrali se bomo.« Ne glede na vse pa Real Madrid še vedno sam odloča o svoji usodi. Zmaga proti Borussii iz Mönchengladbacha v zadnjem krogu mu zagotavlja napredovanje, v primeru uspeha Interja proti Šahtarju pa bi mu zadostoval že remi.

Ravno remi med španskim in nemškim moštvom pa je izid, ki zagotovo zapira vrata napredovanja Interju. Milančani so si z zmago v Mönchengladbachu podaljšali upanje na preboj v osmino finala, a morajo v zadnjem krogu ugnati še Šahtar, hkrati pa, kot že omenjeno, upati, da na drugem obračunu ne bo neodločenega izida. »Predstava, kot smo jo prikazali v Mönchengladbachu, pove, da smo prava ekipa, ki drži skupaj in gara za skupni cilj. V zadnjem krogu moramo opraviti svoj posel, potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo,« sporoča trener Interja Antonio Conte.

Samir Handanović je v dresu Interja, kot je to v navadi, v golu prebil vseh 90 minut, kot tudi Jan Oblak pri Atleticu. Madridčani so prekinili neverjetni niz zmag Bayerna, ki je trajal 15 tekem, in bili po golu Joaa Felixa blizu zmagi, a je v 86. minuti točko za Bavarce z enajstmetrovke rešil Thomas Müller. Za napredovanje Atletico v zadnjem krogu ne sme kloniti na gostovanju pri Salzburgu. Josip Iličić je pri remiju Atalante proti Midtjyllandu z 1:1 igral v drugem polčasu. Moštvo iz Bergama za uvrstitev v izločilni del ne sme kloniti v zadnjem krogu na gostovanju pri Ajaxu, kar bi veljalo tudi v primeru torkove zmage proti Dancem.