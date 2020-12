Z masko na sprehod

Tudi v hladnem vremenu mora človek na sprehod, da se razgiba in naužije svežega zraka. Natakne si masko iz staničevine (papirnih vlaken) in začne svoj sprehod. Čez deset minut je maska že vlažna in slabo prepustna za zrak. Zato dihanje zahteva nekaj več truda. Del izdihanega zraka ostaja pod masko in pri naslednjem vdihu človek potegne vase ta izdihani zrak in seveda tudi nekaj svežega. Sprehod se nadaljuje, človek se zadiha, saj dobiva organizem vase zrak z nižjo koncentracijo kisika in povišano koncentracijo ogljikovega dioksida.