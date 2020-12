Le dvakrat so nogometaši Atletica pod vodstvom Diega Simeoneja v Evropi izgubili tekmo z rezultatom 0:4. Prvič pred dvema letoma proti Borussii Dortmund in letošnjega oktobra, ko jih je v uvodnem krogu lige prvakov odpravil Bayern München. Če za španskega predstavnika to ni bil zadosten razlog, da v tekmo vstopi motiviran, je za to poskrbel drugi dvoboj v skupini A med Lokomotivom Moskvo in Salzburgom. S 3:1 so ga dobili avstrijski prvaki , s tem pa Atleticu v primeru zmage proti Nemcem na široko odprli vrata osmine finala

Bavarci, že uvrščeni v naslednji del tekmovanja, so v špansko prestolnico pripotovali v okrnjeni zasedbi. Trener Hansi Flick je odpočil Roberta Lewandowskega, Manuela Neuerja in Leona Goretzko, zaradi poškodb pa so manjkali tudi Corentin Tolisso, Alphonso Davies in Joshua Kimmich. Pri domačih je tekmo zaradi okužbe s koronavirusom izpustil Luis Suarez.

Oslabljeni evropski prvaki so se večji del prvega polčasa enakovredno kosali z Atleticom, a vseeno klonili v 25. minuti, ko je po podaji Marcosa Llorenteja vratarja Alexandra Nubla premagal Joao Felix. Bayern je imel sicer v prvem delu žogo več v svoji posesti (59:41), a ga sklenil brez strela v okvir vrat Jana Oblaka (0:3).

Razmerje moči je ostalo nespremenjeno tudi v dolgo časa nevznemerljivi drugi polovici tekme. Gostitelji so imeli pobudo, a priložnosti za povišanje vodstva si niso ustvarili. Kazen je sledila v 85. minuti, ko je v kazenskem prostoru Atletica Felipe spotaknil Clementa Turpina, minuto pozneje pa je izid iz najstrožje kazni poravnal Thomas Müller in postavil končni izid 1:1.

Šahtar še drugič boljši od Reala Madrida V skupini B je Real Madrid gostoval pri Šahtarju iz Donjecka in še drugič priznal premoč ukrajinskemu predstavniku. Potem ko je bil ta od španskih prvakov s 3:2 boljši že v Madridu, je tokrat tekmo po golih Dentinha v 57. in Manora Solomona v 83. minuti dobil z 2:0. »V prvem polčasu smo igrali zelo dobro, a nismo dosegli gola. Če bi ga, bi to močno spremenilo potek obračuna. Ustvarili smo si dve, tri lepe priložnosti, a nam je zadetek preprečila vratnica. Res je, za nami je serija slabih rezultatov, a žoga nocoj ni želel v gol. Imamo še eno tekmo, ki jo moramo dobiti, če želimo napredovati,« je povedal trener Reala Zinedine Zidane in kljub neuspehu zavrnil možnost odstopa. Položaj v skupini B je po petih odigranih krogih izredno zanimiv, saj so v igri za napredovanje še prav vsi klubi. Z osmimi točkami vodi Borussia M'gladbach, Šahtar in Real sta jih zbrala po sedem, še dve manj pa je osvojil Inter, ki je v Gladbachu zmagal s 3:2. Osmino finala so si po Sevilli, Chelseaju, Juventusu, Barceloni, Manchester Cityju in Bayernu včeraj zagotovili še nogometaši Liverpoola, ki so bili z 1:0 boljši od Ajaxa, in Porta, ki so se z Manchester Cityjem razšli brez zadetkov.