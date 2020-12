Bayern, Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona in Juventus so si po štirih krogih skupinskega dela lige prvakov že zagotovili nastope v izločilnih bojih, že danes in jutri pa se jim z nekaj sreče lahko pridruži še osmerica klubov. Med njimi tudi Borussia Mönchengladbach, ki v skupini B skupaj z Realom Madrid, Šahtarjem iz Donecka in nocojšnjim tekmecem Interjem zaseda prvo mesto ter velja za eno prijetnejših presenečenj elitnega nogometnega tekmovanja.

Nemški predstavnik je v tretji sezoni lige prvakov na le štirih tekmah dosegel že 14 golov oziroma enega več kot v preteklih dveh skupaj in po učinkovitosti v napadu zaostaja le za evropskim prvakom Bayernom. »Znašli smo se v izvrstnem položaju. Smo samozavestni in verjamemo vase,« pravi trener kluba iz Gladbacha Marco Rose. Štiriinštiridesetletnika od zgodovinskega preboj s klubom v osmino finala proti Milančanom loči le še točka, a le, če Šahtar ne zmaga v španski prestolnici. Rose, ki mu v Nemčiji pripisujejo največ zaslug za izvrstne predstave ekipe, sicer prisega na hitro in dinamično nogometno igro, ki vključuje veliko tekanja. Taktika se je za uspešno izkazala že, ko je bil Nemec na čelu Salzburga in ga v sezoni 2017/18 popeljal do polfinala v ligi Evropa. »Ko nimamo žoge v posesti, želimo biti aktivni in veliko teči. Osvajati moramo visoke žoge in najti čim krajšo pot do gola. Ne želim, da so moji igralci visoko na igrišču, temveč da so hitri, dinamični in aktivni v napadu,« je pred časom formulo, ki mu prinaša uspehe, razkril Rose.

Nekdanji nogometaš Leipziga, Hannovra in Mainza je vodenje ekipe prevzel lansko sezono, a dokazal, da ni le izvrstno taktično podkovan, temveč ima nos tudi za okrepitve. Petindvajset milijonov evrov, ki jih je klub prejel s prodajo Thorgana Hazarda, je porabil za nakup napadalca Breela Emboloja in ofenzivnega vezista Marcusa Thurama, ki sta v minuli sezoni skupaj prispevala 22 golov in 17 asistenc. Drugi že stopa po stopinjah svojega slavnega očeta Liliana Thurama in je minuli mesec debitiral za francosko vrsto. »Borussia mi je omogočila, da sem v karieri naredil več korakov naprej – igram v ligi prvakov in prebil sem se v reprezentanco. V Gladbachu nisem napredoval le kot igralec, ampak kot človek. Borussia je bila najboljša izbira za mojo kariero,« je za revijo Kicker dejal 23-letni Marcus Thuram.