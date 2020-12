Po prvotnem scenariju bi morala slovenska delegacija odpotovati šele danes, a je krenila na pot že včeraj popoldan. Po avtobusnem potovanju iz pripravljalne baze v mehurčku v Laškem proti Dunaju in nočitvi v avstrijski prestolnici jo danes zjutraj čaka – z vmesnim postankom v Frankfurtu – letalski polet do Billunda na Danskem in že tam prvi od številnih testov na koronavirus v prihodnjih dneh. Prav morebitni pozitivni testi so razlog, da je na pot odšlo vseh 19 igralk s priprav, manjkala je le krožna napadalka Aneja Beganović, ki je bila najprej v samoizolaciji zaradi okužbe klubske soigralke v hrvaški Podravki, nato je bila tudi sama pozitivna.

Zaradi samoizolacije po pozitivnem primeru ene izmed igralk Krima, kjer je trener, je tudi selektor Uroš Bregar v Laško dopotoval z zamudo, prav tako tudi njegovih sedem klubskih varovank in igralke, ki so imele klubske obveznosti v tujini. Za nameček se je moral na skrajšanih pripravah ubadati s številnimi poškodbami igralk. Kapetanka Ana Gros je na treningu začutila bolečino v stegenski mišici (ultrazvok je pokazal manjšo natrganino), naturalizirana Elizabeth Omoregie, ki bo na EP debitirala za Slovenijo, ima težave s prstom na nogi, Nina Zulić je zaradi poškodbe trenirala po posebnem programu, Tjaša Stanko ima manjše preglavice z ramenom, Tija Gomilar Zickero je obnovila poškodbo gležnja… A Bregar verjame, da bodo dekleta stisnila zobe in da bodo vse nared do uvodne tekme v petek ob 20.30 proti gostiteljici Danski.

Selektor Bregar pravi, da so bile priprave zaradi koronavirusa, mehurčka in poškodb nekaj posebnega in nenavadnega. »Trenažni proces smo zaradi vseh težav uresničili le okoli 40-odstotno, zato seveda ne morem biti zadovoljen. Še nikoli v svoji selektorski karieri nisem odšel na veliko tekmovanje s tako majhnim številom treningov. Poleg okrnjenih priprav, ko smo morali številne stvari prilagajati in spreminjati, je seveda vedno prisoten tudi strah pred stalnimi testiranji na koronavirus in njihovimi izidi, ki lahko v trenutku vse postavijo na glavo. Zato je osnovni cilj, da najprej vsi pridemo zdravi na Dansko in tam takšni tudi ostanemo,« si želi 41-letni selektor Uroš Bregar.

Življenje v mehurčku, ki bo seveda tudi na Danskem, je stresno in čustveno obremenjujoče. Na vprašanje, ali načrtuje posebne psihološke prijeme za ohranitev dobrega vzdušja in razbijanje monotonije v reprezentanci in okoli nje, Bregar odgovarja: »Da, imamo nekatere novosti na tem področju, vendar jih še ne bi želel razkriti. Večina reprezentanc in klubov ter njihova vodstva smo v mehurčkih že od začetka septembra, tako da že od takrat živimo bolj ali manj le na relaciji dom–dvorana–dom oziroma hotel–dvorana–hotel. Posebnih druženj seveda že dolgo ni, treniramo in igramo tekme, ves čas pa moramo paziti tudi nase in na druge, da ostanemo zdravi,« se zaveda Bregar.