Slovenke, ki v Herningu bivajo v hotelu Scandic Arena skupaj z ostalimi tremi reprezentancami iz skupine A, vsaka pa ima le zase po nadstropje in pol, so bile na obveznem testiranju na koronavirus (v Sloveniji jemljejo bris iz nosu, na Danskem pa iz ust) na srečo vse negativne. Manj sreče so imele Srbkinje, pri katerih je bila ena igralka okužena in je morala v karanteno, njihova včerajšnja tekma z Nizozemsko pa je bila preložena za 24 ur. So pa imele slovenske rokometašice težave s treningom: dan pred tekmo so jim določili termin v času kosila (ob 14. uri), a ne v glavni dvorani Jyske Bank Boxen, ampak na improvizirano postavljenem igrišču v eni izmed dvoran športnega kompleksa v Herningu. Selektor Uroš Bregar je dejal, da je bila dvorana bolj podobna hangarju oziroma skladišču (na tleh so bile iverne plošče in guma), včeraj dopoldan pa so le trenirale v dvorani, kjer so se sinoči pomerile z Dankami.

Gostiteljice lovijo četrti naslov prvakinj Evrope po letih 1994, 1996 in 2002, zadnjo od petih kolajn v zgodovini EP pa so osvojile že davnega leta 2004 na Madžarskem (srebro). A da bodo težko spet stopile na vrh Evrope, kažejo tudi napovedi največje stavnice na svetu. Ta za glavnega favorita ocenjuje Norveško (kvota 2,50) pred Rusijo (4,00), Francijo (5,50) in Nizozemsko (7,50), Danska je šele peta (15,00), Slovenija pa 13. (151,00) med 16 reprezentancami, za njo so le Hrvaška, Poljska in Češka. »Danke so zelo kakovostne. So boljše kot v zadnjih letih, za nameček igrajo doma. Mislim, da se bodo vrnile na staro raven, ko so osvajale kolajne ali pa so bile blizu njih,« meni selektor Uroš Bregar, ki je med 19 igralkami prijavil šestnajsterico za uvodno tekmo (v prvem delu EP lahko zamenja dve igralki), začasni »tehnološki višek« pa so postale Erin Novak, Ana Abina in Nuša Fegic.

Po štirih začetnih zaporednih izenačenjih (od 1:1 do 4:4) so Skandinavke po delnem izidu 4:0 v treh minutah povedle z 8:4, a so Slovenke hitro odgovorile s tremi zaporednimi goli. A ekipa 43-letnega selektorja Jesperja Jensena, nekdanjega vrhunskega rokometaša in reprezentanta, ki je funkcijo prevzel marca letos, je imela v 22. minuti prvič kar pet golov naskoka (14:9). Vseeno se je Bregarjeva četa hitro in uspešno vrnila med žive, potem ko je v končnici prvega polčasa dosegla tri gole, nobenega dobila in zaostanek do odhoda na glavni odmor zmanjšala le na minus dva (12:14).

Začetek drugega polčasa se je odvil po obratnem scenariju s konca prvega. Danke so hitro zadele trikrat zapored za vodstvo s 17:12, žarek upanja za gostje pa je posijal po slabih osmih minutah, ko so se približale na 17:19. A Skandinavke, pri katerih so blestele predvsem krilne igralke, so si sredi drugega polčasa priigrale rekordno prednost sedmih golov (25:18) in zmagovalec je bil dokončno odločen. Danke so zlahka držale visoko prednost, Slovenke pa čaka popravni izpit že jutri ob 18.15. Pomerile se bodo z aktualnimi evropskimi prvakinjami Francozinjami, ki so včeraj šele po dramatični končnici strle odpor Črne gore za minimalno zmago s 24:23.