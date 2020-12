Najprej sta v ponedeljek izid predsedniških volitev uradno v Arizoni potrdila demokratska državna sekretarka Arizone Kattie Hobbs in republikanski guverner Doug Ducey. Biden je Trumpa v Arizoni ugnal za okoli 10.500 glasov ali 0,3 odstotka od skupaj 3,4 milijona oddanih glasov.

Biden je tako postal šele drugi demokrat, ki je osvojil predsedniške volitve v Arizoni v zadnjih 70 letih. »V Arizoni dobro izvajamo volitve. Sistem je trden,« je izjavil Ducey, ki je doslej že večkrat zavrnil Trumpove trditve o volilnih prevarah.

Kasneje je izide volitev potrdil še demokratski guverner Wisconsina Tony Evers, potem ko so tam končali ponovno preštevanje glasovnic v dveh največjih okrožjih Milwaukee in Dane. Za ponovno preštevanje je Trumpova kampanja plačala tri milijone dolarjev, prednost Bidna pa je na koncu narasla za 74 glasov. Biden je v Wisconsinu zmagal s prednostjo 20.700 glasov. Trump vseeno namerava tožiti naprej.

Trump je v ponedeljek pritisnil na republikanskega guvernerja Georgie Briana Kempa, naj razveljavi izide volitev po pošti, dokler ne bodo primerjali podpisov na ovojnicah in podpisov na glasovnicah. Za preverjanje podpisov na ovojnicah pa je že prepozno, saj so te končale v smeteh, potem ko so jih preverili ob odpiranju kuvert in štetju glasovnic.

Biden prejel prvo poročilo obveščevalnih služb

Medtem ko se Trump ukvarja s končanimi volitvami, pa Biden nadaljuje z imenovanji članov svojega prihodnjega kabineta in se pripravlja na inavguracijo 20. januarja 2021. V ponedeljek je na čelo svojega odbora za inavguracijo imenoval predsednika državne univerze v Delawaru Tonyja Allena.

Inavguracijski odbor vodi in usklajuje dejavnosti, ki so potrebne pri prenosu oblasti s starega na novega predsednika ZDA, organizira prireditve in sodeluje z vladnimi agencijami ter kongresom. Biden je že dejal, da bodo inavguracijske slovesnosti skromne zaradi pandemije koronavirusa.

Prav tako v ponedeljek je imel Biden prvo predsedniško poročilo obveščevalnih in drugih agencij. Gre za strogo zaupna poročila, ki jih predsednik ZDA dobiva vsak dan, do njih pa so upravičeni tudi novoizvoljeni predsedniki, da se seznanijo z grožnjami in ukrepi vlade. Trump je nekaj tednov oviral tranzicijo in Bidnu preprečeval dostop do zaupnih informacij, ki jih sam nikoli ni pozorno spremljal.

Že leta 2016 je dejal, da ne mara brati dolgih dokumentov, ampak so mu bolj všeč vizualne predstavitve z grafi, fotografijami in kratkimi besedili. Na vrhu seznama takih poročil so običajno Severna Koreja, teroristi, Iran, Afganistan, Irak, Kitajska in podobne zadeve.