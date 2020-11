Od danes je tudi uradno – slovenska košarkarska reprezentanca se je uvrstila na evropsko prvenstvo v košarki 2022, kjer bo imela priložnost braniti naslov prvaka iz leta 2017. Izbrana vrsta je tako v drugem ciklu kvalifikacij izpolnila oba zadana cilja, saj so na kolena spravili tako Ukrajino kot Avstrijo, prav zmaga Ukrajine proti Avstriji (70:67) pa je dokončno zapečatila slovenski preboj na prvenstvo stare celine. Ob tem so kapetan Edo Murić in soigralci po dolgem času zapustili pozitiven vtis, kar je dobra popotnica za prihodnost.

Igralci z »nožem med zobmi«

Čeprav so slovenski reprezentanti ves čas ponavljali, da vsakič, ko oblečejo reprezentančni dres, naredijo za zmago vse, je bilo očitno, da je to pot prisotna drugačna energija. Precej zaslug za to ima novi selektor Aleksander Sekulić, ki je odlično razporedil vloge v reprezentanci in igralcem v kratkem času vcepil, da so na parket prišli z »nožem med zobmi«. Tako agresivne Slovenije nismo videli že vse od evropskega prvenstva. V obrambi so bili košarkarji pripravljeni pomagati soigralcu, v napadu pa so iskali dodatno podajo. Hkrati je bilo tudi lepo opazovati klop za rezervne igralce, ki je vsak koš igralcev na parketu pospremila stoje in z bučnim aplavzom. »Pomembno je bilo, da smo fantom pokazali in jih prepričali v to, kako želimo, da je Slovenija videti. Ni bilo težko, saj so bili že na prvem treningu pozitivno nastrojeni. To se je preneslo na obe tekmi,« je bil zadovoljen Aleksander Sekulić.

Novi slovenski selektor, za katerega za zdaj velja, da je v tej službi zgolj začasno, se je izkazal tudi s pripravo na tekmo z Avstrijo, ki je bila za izbrano vrsto druga v dveh dneh. Več časa na parketu je namreč namenil rezervnim igralcem, ki so bili na odgovornost pripravljeni. Ob vseh pozitivnih plateh pa se Sekulić zaveda, da je možnosti za napredek še precej. »Rezerve v igri so vedno. Težko boste našli trenerja, ki bo kdaj v popolnosti zadovoljen. Čaka nas analiza obeh tekem. Videli bomo, kaj lahko delamo bolje, in to poskušali popraviti v naslednjem ciklu. Glavna stvar je zagotovo uigranost, a ta pride s časom. V nekaj dneh, ki smo jih imeli na voljo, je težko veliko postoriti. Toda cilj zagotovo je, da smo v napadu bolj precizni, s tem pa pride tudi boljša eksekucija in efektivnost.«