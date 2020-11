Na položaj direktorice proračunskega urada Bele hiše je Biden postavil nekdanji svetovalko predsednikov Billa Clintona in Baracka Obame Neero Tanden, za namestnika finančne ministrice ZDA namerava Biden nominirati v Nigeriji rojenega Wallyja Adeyema, ki je bil prvi glavni izvršni direktor Obamove neprofitne fundacije. Izbral si je tudi gospodarske svetovalce v Beli hiši Cecilio Rouse, Jareda Bernsteina in Heather Boushey.

Biden torej nadaljuje s sestavo rasno in spolno najbolj mešanega kabineta doslej. Yellenova bo prva finančna ministrica, Adeyemo prvi temnopolti namestnik, Tandenova je prva ženska na položaju šefa Urada za proračun, Rouse pa je prva temnopolta predsednica Sveta gospodarskih svetovalcev Bele hiše.

Janet Yellen je Federal Reserve prevzela leta 2014 in je centralno banko vodila le en mandat, saj je predsednik Donald Trump po izteku njenega mandata na položaj imenoval Jeroma Powella. Trump z Yellenovo ni bil zadovoljen, ker je pred volitvami 2016 ohranjala nizke obrestne mere, Powella pa je potem napadal, ker v času trdne gospodarske rasti ni uvedel negativnih obrestnih mer.

Yellenova je bila v vladi predsednika Clintona gospodarska svetovalka v času, ko je izbruhnila velika Azijska finančna kriza, centralno banko je vodila v času okrevanja po veliki svetovni finančni krizi, sedaj pa jo čaka krmarjenje ministrstva v času okrevanja po pandemiji koronavirusa, če se bodo seveda napovedi glede učinkovitosti cepiv uresničile in bo pandemije spomladi konec.

Neera Tanden je Bidnova roka sprave ameriški levici, ki ga pred volitvami ni navdušeno podprla in še vedno godrnja zaradi njegove sredinske poti. Tandenova je vodila progresivni think tank Center za ameriški napredek, pred tem je bila zakonodajna direktorica pri nekdanji senatorki Hillary Clinton in namestnica šefa njene senatne kampanje 2000. Pred tem je zasedala položaje v vladi Billa Clintona. Senatni republikanci so že napovedali, da bodo nasprotovali potrditvi njenega imenovanja.

Cecilia Rouse je profesorica na univerzi Princeton, izkušnje z delom v Svetu gospodarskih svetovalcev pa ima že iz vlade Obame in Clintona. Heather Bousey je predsednica Centra za enakopravno rast v Washingtonu, Jared Bernstein pa je bil svetovalec Bidnu, ko je bil ta podpredsednik v vladi Obame. Oba sta bila svetovalca Bidnu v času predsedniške kampanje.