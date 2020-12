Zamenjave agentov so sicer nekaj običajnega pri zamenjavi oblasti v ZDA, tokrat pa so vzbudile večjo pozornost, ker Trump ne priznava poraza na volitvah in ovira normalno tranzicijo. Nekaj agentov pa je z njim povezanih tudi politično.

Nekateri agenti so v času pandemije novega koronavirusa svoje kolege pozivali, naj ne nosijo mask, ker Trump tega ne mara in obravnava kot znamenje šibkosti.

Nekdanji vodja ekipe za varovanje Trumpa, Anthony Ornato pa je začasno celo zapustil svoje delovno mesto in se preselil na položaj političnega svetovalca Bele hiše oziroma namestnika šefa kabineta. Na tem položaju je pomagal pri izvedbi Trumpovega sprehoda do cerkve pri Beli hiši za fotografiranje s svetim pismom, potem ko so varnostne sile najprej nasilno razgnale mirne protestnike.

V času pandemije novega koronavirusa je Ornato prav tako organiziral številna politična in druga zborovanja. Med pandemijo se je s koronavirusom okužilo ali moralo v izolacijo 130 agentov tajne službe. Ornato sedaj namerava nazaj v tajno službo na položaj pomočnika direktorja centra za urjenje agentov.