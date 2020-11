Običajno konec novembra in v začetku decembra Metka Ternjak Gomboc, ki že desetletje predava in vodi delavnice na temo zdravega življenja, pripravi delavnice z domačim čajem, zdravo sladico, klepetom in veselim druženjem za manjše skupine. Letos, kot pravi, zaradi situacije to ne gre, se je pa zato domislila spletne učilnice. »Res je, da udeleženci ne morejo sami izdelovati izdelkov, a dobijo nekaj teorije, kup receptov in videoposnetke za začetnike za lažjo predstavitev pri malo težjih izdelkih,« je povedala Ternjak-Gombočeva in dodala, da je vedno več ljudi, ki ne marajo podarjati praholovilcev, prav tako ne želijo zapravljati veliko denarja. »Predvsem pa jim je mar za okolje in želijo biti ustvarjalni in obdarovance razveseliti z uporabnimi stvarmi. Vsi izdelki so primerni tudi za domačo uporabo.«

Mešanice za božični čaj ali čaj za pojesti Prva v nizu decembrskih delavnic, ki si bodo sledile, poteka prav danes. »Na njej se bomo naučili izdelati preprosto, koži prijazno lepo milo, masažno ploščico, pomarančni piling, kopalni mošnjiček in čokoladni balzam,« je povedala in dodala, da tečajnikom tudi zaprte trgovine ne povzročajo prevelikih skrbi. »Veliko stvari imamo že doma, nekaj jih dobimo na ekoloških policah v trgovinah ali pa jih naročimo po spletu pri podjetjih, ki se ukvarjajo s tem. Vse navodila dobijo udeleženke ob seznamu,« je še povedala in nam predlagala čisto preprosto izdelavo mešanice za božični čaj ali čaj za pojesti. V kozarčku ali lepi vrečici zapakirana mešanica, ki je ne moreš kupiti nikjer, ker je narejena z ljubeznijo, je neprecenljivo darilo. Brez konzervansov, ojačevalcev okusa in drugega, kar ne sodi v čaj. Prav tako, kot pravi strokovnjakinja, lahko šipek še vedno naberemo, tudi jabolka, hruške, lupinice agrumov še vedno lahko posušimo. »Dovolj časa imamo tudi, da sami naredimo lepe vrečice. Pa veselo ustvarjanje in tudi vi si privoščite dišečo skodelico čaja, da se ogrejete in sprostite,« je svetovala sogovornica.

Svečke ali okraski iz pomarančnih lupin Metka Ternjak Gomboc ima za dve delavnici termin že določen, prva bo kulinarično obarvana. »V sredo, 2. decembra, zvečer bomo na srečanju v spletni učilnici izdelovali zmes za domačo vročo čokolado, čokoladke s sadjem in oreški, zeliščno sol različnih okusov, liker presenečenja, pikantne sirove kroglice. Primerno za darila ali decembrske užitke. V ponedeljek, 7. decembra, pa se bomo posvetili pomarančam.« Udeleženke se bodo naučile, kako posušiti lupinice, kako jih uporabiti, kako pripraviti pomarančni sladkor, kandirano lupinico v sirupu, čokoladne kandirane lupinice in pomarančni puding. Pa še kakšno idejo za uporabo agrumov bodo dobile. »Pri pomarančah in limonah ničesar ne zavržemo. Ste vedeli, da je veliko več koristnega v lupinicah? Svečke ali okraski iz pomarančnih lupinic so čudoviti in dišeči.« Delavnice, kot pravi, vedno pripravlja za male skupine po zoomu ali facebooku live po željah bodočih udeležencev, ki ji pišejo na facebook ali po elektronski pošti. Zakaj je prav, da ob prihajajočih praznikih bližnje obdarimo z darilom, ki ga izdelamo sami? »Zdi se mi, da decembrski praznični čas že nekaj let izgublja tisto pravo veljavo, vsaj zame – sreča je v drobnih stvareh, med najdražjimi. Morda je letošnji december tak, da se malo umirimo in premislimo, naredimo stvari nekoliko drugače in podarimo del svojega časa ter ustvarjalnosti.«