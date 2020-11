Življenje v socialističnih soseskah: Terasasti bloki v Kosezah

Do osamosvojitve so bili koseški terasasti bloki, ki so konec šestdesetih in sedemdesetih let nastali na območju nekdanje vasi, večinoma vojaško-delavska soseska. Sosedstvo so povezovali udarniške akcije in pogosta druženja po stanovanjih. Skoraj ni bilo novega leta, ki ga ne bi sosedje praznovali skupaj.