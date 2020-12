Štepanjsko naselje: Pod bloki so sosedje skupaj popravljali avtomobile

Štepanjsko naselje je med Golovcem, kjer je marsikateri blokovski otrok vadil prve smučarske zavoje, in Ljubljanico nastalo v 70. letih prejšnjega stoletja. Vse od začetka je bila to kulturno raznolika skupnost, medgeneracijsko druženje in pitje kave s sosedi pa sta bila del vsakdana.