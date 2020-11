Slovenca sta bila na 15 km začelju; Luka Markun je bil 78. (5:28,4), Janež Lampič pa 83., predzadnji med uvrščenimi (6:37,2).

Po petkovem sprinterskem uvodu v sezono so danes na Finskem pripravili prvi tekmi zime na razdalji. Za 32-letno Johaugovo sta se na drugem in tretjem mestu zvrstili Švedinji Frida Karlsson (+21,8) in Ebba Andersson (26,0). Johaugova, branilka skupne zmage v pokalu iz minule sezone, je dosegla 74. zmago v tem tekmovanju.

"Sem zelo zadovoljna, vidi pa se, da smo punce res zelo na kupu. Zaostanek je primeren, ni ne vem kako velik. Danes mi je res kar dobro šlo. Morda sem se malce preveč zapodila. Do prvega klanca po kilometru in pol sem bila res zraven, po dveh kilometrih in pol, ko se proga obrne in gre nazaj proti stadionu, pa sem tisti vzpon šla zelo na roke in tam sem res porabila veliko moči," je začetek, v katerem je bila še bližje najboljšim, opisala Lampičeva.

"Izgubljala sem predvsem v drugem krogu in to je bila posledica malce prehitrega starta. Sicer pa solidno, jaz se počutim super, smuči so bile dobre in grem lahko samo pozitivno naprej," je menila Lampičeva, ki je ocenila tudi tekmice.

"Že poleti sem imela občutek, ko sem spremljala konkurentke na socialnih omrežjih, da res vse treniramo. Tako kot vsako leto, a imela sem občutek, da bomo res izenačene in res je tako. Videli pa bomo, kako se bo razpletalo. Jutri se želim obdržati čim bolj okrog mest, kjer bom startala, zagotovo pa se bo potrebno boriti, vsaka sekunda bo pomembna," je najboljša Slovenka dodala pred nedeljskim zasledovanjem na 10 km v prosti tehniki.

Na 15 km klasično je Klaebo slavil 38. v pokalu in preprečil prvenec Rusu Alekseju Červotkinu. Ta je s 15,2 sekunde zaostanka zasedel drugo mesto, tretji je bil njegov rojak in branilec velikega globusa Aleksander Boljšunov (+18,0).