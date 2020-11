Medtem ko sta bila Janez Lampič (45. mesto) in Luka Markun (82. mesto) med 86 tekmovalci svetlobna leta oddaljena od napredovanja iz kvalifikacij, sta si Lampičeva (deveto) in Eva Urevc (15. mesto) zlahka zagotovili uvrstitev med najboljšo trideseterico. V četrtfinalu je Lampičeva nastopila v drugi od petih skupin s po šestimi tekmovalkami, na 1,4 kilometra dolgem krogu (izgubljala je na spustih, pridobivala na ravnini in navkreber) pa je zaostala le za Švedinjo Moo Lundgren in se z drugega mesta uvrstila neposredno v polfinale. Manj uspešna je bila povratnica po poškodbi Urevčeva, ki je v svoji četrtfinalni skupini zasedla šesto (zadnje) mesto in sprint končala skupno na 26., a vseeno osvojila svoje prve točke v klasičnem sprintu.

V svojem 102. startu na tekmah svetovnega pokala je Lampičeva polfinalni obračun začela v ozadju, kjer je bila do sklepnega vzpona pred ciljem. Nato je začela pridobivati mesta in ciljno črto prečkala kot tretja, neposredno v finale pa sta napredovali po dve najboljši iz vsake od obeh šestčlanskih skupin. Zato je šampionka iz Valburge čakala na razplet v drugi skupini in upala, da se bo kot ena izmed dveh srečnih poraženk po času uvrstila v finale. Toda druga skupina s štirimi Švedinjami in dvema Norvežankama je bila precej hitrejša, saj so se iz nje med elitno šesterico uvrstile kar štiri tekmovalke, Slovenka pa je s skoraj dvema sekundama zaostanka za želenim šestim mestom in uvrstitvijo v finale v Ruki končala na sedmem. Finalni obračun s štirimi Švedinjami se je končal s popolno premočjo Linne Svahn, Maje Dahlqvist in Jonne Sundling, ki so poskrbele za kar trojno švedsko zmago. Tudi moškem finalu so za trojno zmago poskrbeli tudi Norvežani, na vrh zmagovalnih stopničk pa se je zelo presenetljivo povzpel Erik Valnes, kar je njegov prvi takšen uspeh v karieri.

Odpovedala je tudi servisna služba

Lampičeva je včeraj ostala brez svojega prvega finala v Ruki, kljub zadovoljstvu s sedmim mestom – njena najboljša dosedanja uvrstitev na tem prizorišču – pa je priznala, da je zaradi tega nekaj grenkega priokusa. »Morda je to že urok tekem v Ruki, a se mi zdi, da gre vsako leto bolje. To še ni moja prava forma, počakati moramo do Oberstdorfa, kjer naj bi bila v najboljši formi. Mislim, da so Skandinavke zdaj že res 'navite' in da so v veliko boljši formi kot jaz,« je priznala Anamarija Lampič. O razlogih za neizpolnitev svojih želja je dodala: »Že v kvalifikacijah sem imela nekaj težav z oprijemom, zato je bil zaostanek malce večji. V četrtfinalu je bil oprijem zelo dober, a sem imela malce počasnejše smuči na spustih, v polfinalu pa so bile na pravi ravni. Toda startala sem čisto levo, bila v ozadju, nisem se mogla prebiti naprej in to je bil ključen razlog, da se nisem uvrstila v finale.«

Z razpletom uvodnih tekem je bil (delno) zadovoljen tudi glavni trener Nejc Brodar. »Cilj Lampičeve, uvrstitev v polfinale, je bil dosežen. Led je prebit in mislim, da – po izkušnjah iz prejšnjih sezon – stopnjuje svojo pripravljenost tudi s tekmovanji. Kar se tiče Urevčeve, je ne moremo soditi po tem, kakšne čase je dosegla na tekmovanju, a moramo biti zadovoljni predvsem s tem, da se je uvrstila v izločilne boje po enoletni odsotnosti. Po drugi strani je prvič osvojila točke svetovnega pokala v klasični tehniki. S tem, kar je bilo v preteklosti, se ne bom obremenjeval, bomo pa gledali na to, da bo tudi ona napredovala in dosegala še vidnejše uvrstitve,« ocenjuje Nejc Brodar. O nastopih moškega dvojca Lampič-Markun ni imel razlogov za zadovoljstvo, a pravi: »To ni bilo v skladu z njuno trenutno pripravljenostjo. Lampič je bil zmožen uvrstitve v izločilne boje, Markun pa, glede na uvrstitev, prav tako ne kaže trenutne pripravljenosti. Se je pa med žensko in moško tekmo v smučini naredil led in servisna služba se tokrat ni pravilno odzvala. Fanta sta na zadnjem vzponu ostala brez oprijema in zaostanek se je le še kopičil.«