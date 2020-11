»Ne gre za fotografijo s potovanja na reki Nil. Ta krokodil je bil na čolnu v Bargujcu. Očitno gre za hišnega ljubljenčka. Ljudje moji, ali je to sploh mogoče,« piše ob fotografiji majhnega krokodila na strani Moj otok Vis na Facebooku. Krokodila so fotografirali na kamniti obali v bližini čolna, na katerem so ga našli.

Fotografija se je nato hitro razširila po hrvaških medijih, ki niso bili prepričani, ali gre za resnično žival, igračo ali nagačenega krokodila.

V viškem komunalnem podjetju Gradina so danes za STA potrdili, da je šlo za dejansko za manjšega krokodila, ki je že poginil, ko ga je našel lastnik čolna. Kot so dodali, so v skladu z veterinarskimi navodili truplo živali prepeljali v Split, kjer bodo izvedenci poskušali izvedeti kaj več o krokodilu.

Na Visu ne vedo, da bi imel kdo od otočanov krokodila za hišnega ljubljenčka, zato niso znane vse okoliščine, kako se je žival znašla na otoku, so še povedali v Gradini. O dogodku so obvestili tudi policijo. Medtem se pod fotografijo krokodila na Facebooku vrstijo različni komentarji, med katerimi je tudi tisti, da gre za "covidnega redarja".