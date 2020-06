V času karantene smo že večkrat pisali, da se divje živali, zaradi bolj mirnega življenja, pojavljajo na nenavadnih mestih in celo v središču mest. Tokrat je sicer bolj malo verjetno, da bi krokodil v Španijo prispel iz Afrike (gre namreč za nilskega krokodila), vendar se zdi, da ga je imel nekdo v domači oskrbi, ko pa je krokodil preveč zrasel, ga je izpustil v divjino, so za The Guardian povedali iz španske policije.

Krokodila prvi opazil policist

Po do sedaj znanih podatkih, so veliko rečno žival opazili trije očividci, ujeli pa je še niso. Prvi, ki je klical na lokalno policijsko v mestu Simancas pa je bil kar policisti, ki je krokodila videl v soboto. »Videm sem krokodila, ki je bil velik okoli dva metra,« je za The Guardian dejal policist. »Za nekaj trenutkov sem ga videl plavati na površju reke, nato pa je izginil pod njeno površje. To je bilo moje najbližje srečanje s krokodilom do sedaj in bilo je precej strašno,« je še povedal.

Nevarnost so potrdili tudi v mestni hiši mesta Simancas, od koder so sporočili vsem prebivalcem, naj se ne gibljejo povsem na robu reke in naj ne hodijo plavati, dokler krokodila ne ujamejo.