V soboto bo v južni polovici Slovenije oblačno, predvsem na jugu bo proti večeru začelo rahlo deževati. Severneje se bo po ponekod meglenem in jasnem jutru čez dan nekoliko pooblačilo, predvsem na severozahodu pa bo ostalo deloma jasno. Zvečer bo na Primorskem začela pihati burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju in na Goriškem od 4 do 7, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem ter ponekod v severnih krajih od 8 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sprva oblačno, na jugu bodo še možne rahle padavine. Dopoldne se bo zjasnilo na Primorskem, kjer bo pihala zmerna burja, nato tudi ponekod v notranjosti Slovenije. Hladneje bo. V ponedeljek bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo sonca nekoliko manj.

Vremenska slika: Nad južno Skandinavijo ter nad srednjo in jugovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkim jugozahodnikom suh in razmeroma topel zrak, po nižinah pa se pod temperaturnim obratom zadržuje hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, po nižinah bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo marsikje dolgotrajna in se bo zadrževala tudi ponekod ob severnem Jadranu. V soboto bo na Hrvaškem, ob Jadranu ter deloma v Furlaniji-Julijski krajini oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v krajih južno od nas manjše padavine. Severneje bo deloma sončno z dopoldansko meglo po nižinah.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv za večino ljudi ugoden, le v krajih z dolgotrajno meglo ali nizko oblačnostjo bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave. V soboto bo vremenski vpliv zmerno obremenilen.