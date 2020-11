Trener Olimpije Dino Skender ni mogel računati na Elšnika (4 rumeni kartoni), Koruna, Finka (oba imata zdravstvene težave) in najboljšega strelca slovenske lige v lanski sezoni Vukušića (uradno poškodovan). V ekipo se je po poškodbi vrnil kapetan Samardžić, na tribuno pa predsednik kluba Milan Mandarić, potem ko je brez večjih težav prebolel koronavirus. Potem ko sta v soboto Murski Soboti zaigrali novembrski okrepitvi iz Hrvaške Kvesić in Milović, je bil včeraj v začetni enajsterici še njun rojak Močinić, ki je v Ljubljano prišel šele v torek. Skender je spremenil taktično postavitev, saj je v obrambi zaigral s tremi branilci (Milović, Samardžić, Perković), s petimi vezisti in dvema napadalcema.

Potem ko je Olimpija je izgubila zadnji dve medsebojni tekmi z Aluminijem, se je sinoči v meglenih in mrzlih Stožicah zanjo začelo sanjsko. Caimacov je že v četrti minuti priigral enajstmetrovko, ko ga je v nenevarnem prodoru nespretno spotaknil Ploj, Ivanović pa je bil zanesljivi realizator. Po hitrem vodstvu je Olimpija predvsem pazila, da ne bi prejela gola, a si je vseeno privoščila veliko napako v 18. minuti. Klepač se je znašel sam pred ljubljanskim golom, a mu je vratar Frelih z obrambo tekme preprečil izenačenje, ki bi dvoboj lahko obrnil v drugo smer. Med nezanimivim dogajanjem na zelenici sta imela besedni dvoboj hrvaška trenerja Grubor in Skender, ki sta se sporekla, kdo bi moral žogo brcniti v avt, ko je na igrišču obležan nogometaš Aluminija, gostje pa so izvedli protinapad. Tako kot je bil sanjski za Olimpijo začetek tekme, je bil tudi finiš. V 44. minuti je Vombergar z vztrajnostjo prišel do žoge, jo podal v prazen prostor do Ivanovića, ki je z diagonalnim strelom še drugič premagal Janžekovića.

V drugem polčasu je Aluminij skušal doseči gol, a nevarnosti za Freliha ni bilo. V 56. minuti je Vombergar z bojevitostjo prišel do žoge, jo podal na bok do Boakyea. Nato je slovenski Argentinec stekel v kazenski prostor, kjer je pričakal podajo in v slogu golgeterja poskrbel za vodstvo s 3:0 ter četrti gol v sezoni v dresu Olimpije. Ljubljančani so do konca nadzorovali tekmo in že hranili moči za nedeljski derbi Ljubljanske kotline z Domžalami.

Olimpija – Aluminij 3:0 (2:0) Strelca: 1:0 Ivanović (4/11 m), 2:0 Ivanović (44), 3:0 Vombergar (56). Stadion Stožice, sodnik: Ponis (Koper) 6. Olimpija: Frelih 7, Boakye 6 (od 72. Andrejašič -), Samardžić 6,5, Milović 6, Pavlović 6,5, Močinić 6, Perković 6, Kvesić 6 (od 85. Kurež -), Caimacov 6,5 (od 80. Ostrc -), Ivanović 7,5 (od 72. Bosić -), Vombergar 7 (od 80. Bagarić -), trener: Skender 7. Aluminij: Janžeković 6, Jakšić 5, Azemović 5, Pantalon 5, Ploj 5, Horvat 5 (od 70. Pečnik -) Prša 5 (od 63. Grajfoner -) Matjašič 5 (od 63. Maletić -), Čermak 5, Flakus Bosilj 5 (od 81. Krajnc -), Klepač 5 (od 70. Kim -), trener: Grubor 5. Igralec tekme: Đorđe Ivanović (Olimpija). Streli v okvir gola: 5:5, streli mimo gola: 1:2, prosti streli: 9:10, koti: 3:4, prepovedani položaji: 0:3, obrambe vratarjev: 5:2, prekrški: 10:6, število napadov: 121:85, število nevarnih napadov: 38:31, posest žoge (v odstotkih): 52:48.