Nogometaši Tabora iz Sežane so pripravili največje presenečenje osmega kroga v prvi slovenski ligi in si po zmagi nad Olimpijo priigrali prvo mesto. Ljubljančani so na Krasu povsem odpovedali in očitno je, da ne morejo iz krize. Sredi tedna so bili blizu izpada iz pokalnega tekmovanja, a so se v Brežicah rešili šele po enajstmetrovkah. Nezadovoljni navijači zahtevajo odhod trenerja Dina Skenderja in športnega direktorja Mladena Rudonje. Kot smo izvedeli, tudi predsednik Olimpije Milan Mandarić izgublja potrpljenje in lahko se zgodi, da bo kmalu posegel po kadrovskih zamenjavah. Mandarić je razočaran nad večino okrepitev iz tujine, ki jih je Rudonja poleti pripeljal v klub.

Olimpija počasna in nemotivirana Trener Skender ni znal motivirati igralcev Olimpije pred obračunom v Sežani, kjer v letošnji sezoni še nobena ekipa ni osvojila niti točke. Tujska legija je znova odigrala zasebno tekmo, še posebej nerazpoložena sta bila Marin in Perković, medtem ko je bil Ivanović preveč nervozen ob neorganizirani igri. Vombergar je po prihodu v Ljubljano odrezan od igre in še vedno brez gola v prvi ligi. Čeprav je Olimpija povedla po zadetku Elšnika, je odločnejši Tabor hitro izenačil. V drugem polčasu je tekmo poživil rezervist Sever, ki je najprej zapretil po strelu v prečko. Ko je zadel še vratnico, se je žoga odbila naravnost do Aldairja, ki je drugič matiral Freliha. Nebogljena in počasna Olimpija ni imela prave ideje niti energije, da bi vsaj remizirala, saj si do konca tekme ni več pripravila resnejše priložnosti. Tabor ostaja hit začetka sezone, zmaga proti Ljubljančanom pa ima poseben pomen za trenerja Gorana Stankovića, ki je lani z mladinci Olimpije postal slovenski prvak.

Mura zdržala z igralcem manj Domžale so nogometno zvezo zaprosile za prestavitev dvoboja z Muro, potem ko je ob Kamniški Bistrici nastal preplah zaradi serije okužb z novim koronavirusom. Tekma visokega tveganja je bila odigrana, čeprav so bili odsotni trije domžalski trenerji (Djuranović, Košir, Strajnar) in šesterica igralcev (Vuklišević, Dobrovoljc, Jakupović, Kait, Podlogar, Mujan), ki so bili pozitivni na testiranju ali imajo simptome okužbe. Šele prihodnji dnevi bodo pokazali, ali je tekma v Domžalah poskrbela za širjenja virusa. Mura je skoraj vso tekmo igrala z igralcem manj, potem ko je bil po petnajstih minutah izključen Gorenc. Prekmurci so morali zgostiti obrambne vrste in prežati na protinapade, Domžale pa so poskušale s kombinatoriko streti gostujoči bunker. Na začetku drugega polčasa je pobudo domačih kronal Sikošek, kazen za številne zapravljene priložnosti pa je sledila ob koncu, ko je izenačil Kozar. Mura je z remijem prekinila niz treh porazov v nizu in zdrsnila na drugo mesto.

Camoranesi bentil nad sodniki V Mariboru se znova hudujejo nad sodniškimi odločitvami in so prepričani, da bi morali premagati Koper, ki je s srčno igro iztržil točko. Vijoličaste je v prvem polčasu reševal vratar Jug, ki ga je po enajstmetrovki premagal le Vršič. Kronaveter je izenačil tik pred odmorom, tik pred koncem tekme pa se je znašel v osrednji vlogi, ko je še enkrat zatresel koprsko mrežo, a je pred tem storil prekršek nad Jozinovićem. »Pričakovali smo zahtevno tekmo proti fizično močni ekipi, ki igra dobro na protinapade. Če gostje ne bi dobili enajstmetrovke, bi tekma šla v drugačno smer. Sodnik Šmajc je imel naporen večer. Zmagati bi morali iz zadnje akcije, saj je bil zadetek regularen. Med tekmo je bilo preveč dvomljivih situacij,« je ocenil trener Maribora Mauro Camoranesi, ki mu ne gre vse po načrtih. Trener Kopra Miran Srebrnič je pristavil: »Odigrali smo odlično tekmo. V prvem polčasu bi morali zaključiti z vodstvom 3:1, saj so bile naše priložnosti izrazite. Ko je zmanjkalo svežine, smo se povlekli v obrambo. Malokdo si ustvari toliko priložnosti v Ljudskem vrtu, zato odhajamo domov zadovoljni.« Vse od julijske osvojitve naslova državnega prvaka je zelo skromno Celje, ki je na domačem stadionu komaj iztržilo točko proti zadnjeuvrščeni Gorici. Primorci so povedli ob koncu prvega polčasa, z enajstmetrovke pa je v 90. minuti izenačil Dangubić. »Prvi polčas je bil dokaj dober, a nam je manjkalo konkretnosti v zaključku akcij. V zadnjem času dobivamo preveč golov iz prekinitve,« je dejal celjski trener Dušan Kosić.