Maribor je z najboljšo predstavo, odkar na njegovi klopi sedi trener Mauro Camoranesi, v štajerskem derbiju povsem nadigral Celje, ki je bilo tako nemočno, da na vsej tekmi niti enkrat ni streljalo v okvir gola gostov. Camoranesi je tekmeca presenetil, ko je namesto s tremi igralci v zadnji obrambni vrsti zaigral s štirimi in na sredini igrišča vzpostavil prevlado, v napadu pa zadel v polno, ko je v enajsterico uvrstil Aljoša Matka, saj je Roku Kronavetru namenil počitek. Prav 20-letni Belokranjec Matko je bil prvo ime tekme z zadetkoma. Najprej po nespretnem celjskem odbijanju žoge, nato z atraktivno petko po podaji iz tekme v tekmo boljšega Mlakarja. Matko je navdušil z obilo borbenosti, vztrajnosti, teka in pokazal izjemno iznajdljivost v kazenskem prostoru ter nos za gol, da je v pravem trenutku na pravem mestu. Maribor je prišel do četrte zmage zapored in vse bolj kaže šampionsko podobo.

Celjska vdaja brez izstreljenega naboja »Zelo sem zadovoljen s predstavo. Vso tekmo smo imeli popoln nadzor, v pravem trenutku smo tudi s kančkom sreče dosegli gola. Vesel sem dviga forme in dobre igre ob vseh težavah z igralskim kadrom. Z Matkom sem se v zadnjem času veliko pogovarjal, gledal sem ga tudi na tekmah mlade reprezentance, ko je pokazal zelo dobro formo, zato si je zaslužil priložnost in jo izkoristil,« je po tekmi za TV Slovenija povedal trener Maribora Mauro Camoranesi, ki je s solzami v očeh sprejel novico o smrti rojaka Diega Maradone. Celjani so načrtovali ujeti priključek z zgornjim delom lestvice, a so po dveh zmagah padli brez izstreljenega naboja. »Maribor je bil kakovosten in trd tekmec, imel je nekaj sreče pri golih, nam pa je vedno nekaj zmanjkalo. Vlagali smo energijo, a nismo bili dovolj pogumni in konkretni, poleg tega smo bili premalo kakovostni v situacijah, ki bi jih lahko bolje izkoristili. Več si tudi nismo zaslužili. Ne preostane nam drugega, kot da dvignemo glavo, se resetiramo in se pripravimo za naslednjo tekmo,« je komentiral trener Celja Dušan Kosić.

Olimpija z novim nakupom brezposelnega Hrvata Remi je najpravičnejši razplet nezanimive tekme z malo priložnostmi v Sežani. »Prvi polčas smo bili slabi, drugi je pripadel nam,« je bil jedrnat trener Tabora Goran Stanković. »Vse je bilo tako, kot smo pričakovali. Oboji smo čakali na napako tekmeca. Remi je realen izid,« je dodal trener Domžal Dejan Djuranović. Trinajsti krog bosta jutri ob 17. uri sklenila Olimpija in Aluminij. Ljubljančani nadaljujejo množične nakupe brezposelnih hrvaških nogometašev. Po Goranu Miloviću in Mariu Kvesiću je že tretji novinec v novembru 27-letni vezist Ivan Močinić. Kariero je začel pri Rijeki, bil član dunajskega Rapida, nazadnje je igral za Istro, od 6. avgusta pa je brez kluba.

Tabor – Domžale 1:1 (1:1) Strelca: 0:1 Nemanić (13/avtogol), 1:1 Rovas (27). Stadion Rajka Štolfe, sodnik: Borošak (Maribor), rumena kartona: Zebić; Žinič. Tabor:Koprivec, Briški, Nemanić, Ristić, Kuao, Makounbou, Zebić (od 65. Groby), Mihaljević, Babić (od 65. Sever), Rovas (od 80. Stančić), Aldair, trener: Stanković. Domžale: Sorčan, Žinič, Dobrovoljc, Karić, Sikošek, Vuk (od 16. Sikimić), Pišek, Husmani, Jakupović (od 75. Podlogar), Kolobarić, Ibričić, trener: Djuranović. Igralec tekme: Christos Rovas (Tabor). Streli v okvir gola: 3:2, streli mimo gola: 4:5, prosti streli: 20:25, koti: 5:3, prepovedani položaji: 3:2, obrambe vratarjev: 1:2, prekrški: 22:18, število napadov: 136:91, število nevarnih napadov: 84:47, posest žoge (v odstotkih): 57:43.