Star 60 let je umrl legendarni argentinski nogometaš Diego Maradona. Na začetku meseca je bil operiran na možganih, poročali smo, da se mu je stanje nato izboljšalo, zaradi zdravstvenih težav v zadnjih tednih pa je nazadnje okreval v domači oskrbi. Med številnimi dosežki, ki bodo ostali v spominu, je najbolj ključen prav gotovo tisti iz leta 1986, ko je fantastični Diego Argentino popeljal do zmage na svetovnem prvenstvu in postal del nogometne mitologije. Za vedno bo zapisan kot eden največjih, a tudi eden najbolj kontroverznih. Tako na svoji športni kot življenjski poti je namreč vselej razdvajal ljudi, o čemer zelo povedno priča dogajanje v četrtfinalu proti Angliji, ko je za zmago z 2:1 dosegel dva zadetka. Prvega, ko se je z levo roko dotaknil žoge na poti v gol, česar sodnik ni opazil. Po tekmi je Maradona dejal, da je bil gol dosežen delno z njegovo roko, delno z roko boga. Od takrat naprej nogomet pozna izraz »božja roka«. Se je pa Argentinec, kot da bi slutil, da ga bodo nekateri zaradi tega označili za goljufa, nogometnemu svetu oddolžil z najlepšim zadetkom preteklega stoletja. In to vsega štiri minute kasneje, ko je sprva na sredini igrišča v značilnem slogu švignil mimo dveh igralcev in nato žogo sam odpeljal v mrežo.

Maradona je bil velik karakter, nogometno božanstvo. Po eni strani je navduševal z nogometom, po drugi strani pa je tekom kariere in kasneje naslovnice polnil zaradi drog, kontroverznih izjav in raznoraznih škandalov. Lani je pod kožo čudežnega dečka iz Buenos Airesa v zadnjem delu trilogije o temnih plateh slave zlezel režiser Asif Kapadia. »Prevzeli so me njegov značaj, talent, iskrenost, strast, humor in ranljivost. Fascinirala me je njegova pot, bil je vodja, ki je svoja moštva ponesel na sam vrh, a njegova kariera je bila tudi polna padcev. Maradona ima dve plati. Lahko je očarljiv, a pokazati zna tudi drugačen obraz. Je človek ulice, prihaja iz surovega okolja. Potrebuje nekaj, proti čemur se lahko bori. To je njegova motivacija. Ko že misliš, da je z njim konec, se spet postavi na noge. Zgodba Diega Maradone je zgodba o smrti in ponovnem vstajenju.« V dokumentarcu smo videli vse njegove obraze. Bil je genialni športnik, predan atlet, a tudi razuzdani zabavljač in prevarant. Fenomenalen, a tudi tragičen,

Maradona je v svoji bogati nogometni karieri igral za Argentinos Juniors, Boco Juniors, Barcelono, Napoli, Sevillo ter Newell's Old Boys. Kot trener je deloval v Mehiki, Združenih arabskih emiratih in rodni Argentini. Med letoma 2008 in 2010 je bil tudi selektor argentinske reprezentance. Nazadnje je sedel na klopi argentinskega kluba Gimnasia de La Plata.