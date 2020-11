Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v SV v letih od 2021 do 2026, ki v šestih letih predvideva 780 milijonov evrov sredstev za vojaške naložbe, so za razliko od koalicije, ki je rešitvi naklonjena, nasprotovali v štirih opozicijskih strankah, LMŠ, SD, Levici in SAB. Po njihovem mnenju bi morala biti prioriteta vlade v času epidemije covida-19 vlaganje v blaženje zdravstvene, socialne in gospodarske krize, in ne v vojsko.

Aktivno zbiranje podpisov za začetek referendumskih postopkov pa sta napovedali dve od omenjenih opozicijskih strank, Levica in SD. Z zbiranjem potrebnih 2500 podpisov so začeli v soboto po petkovem sprejetju zakona v DZ z 48 glasovi za in 36 proti. Rok za zbiranje podpisov je sedem dni. Če je podpisov dovolj, predsednik DZ nato razpiše 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za zahtevo za razpis referenduma.

Vlada je DZ sicer že predlagala sprejem sklepa, da referendum o tem zakonu ni ustavno dopusten. Ministrstvo za obrambo je to podkrepilo s pridobljenim pravnim mnenjem.

A če bo DZ sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, koordinator Levice Luka Mesec napoveduje, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.