Janševa vlada bi rada v prihodnjih šestih letih porabila 780 milijonov evrov za nakup vojaške opreme, kar pa za opozicijo ni sprejemljivo. Potem ko sta stranki Levica in SD začeli zbirati podpise za začetek postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o vojaških investicijah, je predsednik vlade Janez Janša strankama očital nespoštovanje vladavine prava in ustave; vlada namreč referendum označuje za nedopustnega, Janšo pa so zmotile tudi same aktivnosti pobudnikov referenduma na terenu. Opozicijski stranki je označil za razširjevalki novega koronavirusa, ki da si izmišljata »vedno nove načine za ignoriranje zakona o nalezljivih boleznih ter ogrožanje zdravja in življenja ljudi«. S poobjavami tvitov sicer predsednik deli pozive h kaznovanju ljudi, ki so se v centru Ljubljane odločili oddati svoj podpis za referendum.

Razširjevalci virusa in bolezni #COVID19@strankalevica in @strankaSD si izmišljajo vedno nove načine za ignoriranje Zakona o nalezljivih boleznih ter za ogrožanje zdravja in življenja ljudi. #koronavirus#grožnjaSlovenijihttps://t.co/OTpMRa1n6A — Janez Janša (@JJansaSDS) November 22, 2020

Policija in politične pravice »Kje je policija, da kaznuje stranko Levica? Vsakemu po 400 evrov kazni, ker kršijo odlok o prepovedi zbiranja oseb na javnem kraju!« se glasi eden izmed številnih retvitov predsednika vlade. Pred stojnico se je namreč v teh dneh večkrat oblikovala vrsta. Ali Janša pod pretvezo obtožb glede javnega zbiranja poziva k policijskemu kaznovanju ljudi, ki uveljavljajo svoje politično pravice oziroma pravico do odločanja na referendumu? Premier sicer ni bil edini iz vladnih krogov, ki je komentiral domnevno sporno neukrepanje policije. O tem, zakaj policija ni kaznovala ljudi, je razpredal tudi Aleš Hojs. »Ker se je,po sliki sodeč, zadeva odvijala na tržnici, predvidevam,da je napačno ocenila,da stojijo v vrsti za burek/s premajhno razdaljo!/To je povsem logično,saj je v @policija_si zanemarljivo malo tistih,ki bi bili proti @Slovenskavojska. Taki so v @strankaSD in @strankalevica,« je zapisal minister za notranje zadeve. O tem, da so rokavice v primeru referenduma dokončno padle, priča tudi zapis Janše, v katerem je stranko SD na twitterju povezal s skupino Anonymous Slovenia. »Zdaj je jasno, kdo se skriva za profilom teroristične organizacije, ki grozi z nasiljem.« Sedaj je jasno, kdo se skriva za profilom teroristične organizacije, ki grozi z nasiljem. ⁦@strankaSD⁩ pic.twitter.com/C8LiQIxtO3 — Janez Janša (@JJansaSDS) November 21, 2020

Opozicija: Državljani imajo pravico soodločanja Iz vrst opozicije odziva na očitke zaenkrat ni, so pa člani strank na omrežjih podkrepili svoja stališča glede referenduma o vojaških izdatkih. »Slovenija v času zdravstvene krize potrebuje jasne prioritete. 780 mio za oklepnike ni nujno potrebna investicija, ko ni denarja za dolgotrajno oskrbo in službe. Državljani imajo pravico soodločanja o takšni investiciji,« je dejala Tanja Fajon, predsednica stranke SD, v kateri menijo, da v primeru, »ko vlada ljudstva ne posluša, mora ljudstvo vzeti odločitev v svoje roke«, zaradi česar zahtevajo razpis referenduma o nakupu orožja in vojaške opreme. »O tem, kakšen je pravi namen povečanega vojaškega trošenja, zgovorno priča oprema, ki je na nakupovalnem seznamu. Od 780 milijonov evrov bi kar 400 milijonov šlo za oklepnike, ki so popolnoma neprimerni za obrambo Slovenije, dežele, pretežno sestavljene iz goratega in gozdnega terena. Enako velja za vojaške transportne helikopterje, ki so težki, oklepljeni in potratni, skratka popolnoma iracionalna izbira za gorsko reševanje in prevoz pacientov,« pa vojaške izdatke komentirajo pri Levici, kjer menijo, da bi morale biti vladne prioritete v času epidemije drugje: »Zato je zavrnitev nakupa opreme, ki je namenjena misijam na tujih kriznih žariščih, edina smiselna rešitev. Ne grozni nam vojaški napad – ampak nam grozijo danes zdravstvena pandemija, jutri globalna gospodarska kriza in pojutrišnjem podnebna katastrofa. Sto novih oklepnikov, 2 vojaška helikopterja in za 65 milijonov evrov raketnih sistemov ne rešuje ničesar od tega!« Slovenija v času zdravstvene krize potrebuje jasne prioritete. 780 mio za oklepnike ni nujno potrebna investicija, ko ni denarja za dolgotrajno oskrbo in službe. Državljani imajo pravico soodločanja o takšni investiciji. pic.twitter.com/1uNrRAMytZ — Tanja Fajon (@tfajon) November 20, 2020