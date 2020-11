Zinedina Zidana na San Siro vežejo lepi spomini. Kako tudi ne, saj je leta 2016 prav na njem v finalu lige prvakov z Realom premagal mestnega tekmeca Atletico in osvojil svojo prvo od kar enajstih lovorik v vlogi trenerja. Štiri leta in pol pozneje se Francoz s španskimi prvaki vrača na kultni milanski stadion, kjer ga nocoj čaka dvoboj z Interjem. Madridčani morda tokrat ne bodo pod tako hudim pritiskom zmage kot v finalu, a si poraza kljub temu ne smejo dovoliti. Po treh odigranih krogih v skupini B in štirih osvojenih točkah zasedajo tretje mesto, morebiten poraz pa bi pomenil, da bi morali zadnji dve tekmi dobiti, če ne želijo ostati brez izločilnih bojev. Današnja zmaga in tri točke bi bile za Real sicer zgodovinske, saj Interja na San Siru v kar sedmih poskusih še niso premagali.

»Zavedamo se, da smo v zahtevni skupini. Šahtar ima nekaj odličnih Brazilcev, Borussii Mönchengladbach gre v nemškem prvenstvu izvrstno, Inter pa ima kakovostno moštvo, z močno tradicijo in trenerjem z jasno vizijo,« pred tekmo pravi Casemiro. Realov vezist se je po poškodbi vrnil v prvo moštvo, ki pa bo nocoj močno oslabljeno. Zidane zaradi težav z mišicami ne bo mogel računati na prvega strelca Karima Benzemaja in kapetana Sergia Ramosa (prepona), manjkali pa bodo tudi Álvaro Odriozola in Fede Valverde ter Luka Jović in Eder Militao, ki sta se okužila s koronavirusom.

V nič manj nezavidljivem položaju niso pri Interju. Prvo tekmo proti Špancem so izgubili z 2:3, pred tem pa zgolj dvakrat remizirali in zasedajo zadnje mesto v skupini. »Za nas bo ta tekma kot finale,« zatrjuje trener črno-modrih Antonio Conte. »Drugih možnosti, kot da iztržimo pozitiven izid, nimamo. Dokazati moramo, da če igramo dobro in smo osredotočeni, lahko zmagamo,« dodaja Italijan.

A forma italijanskega predstavnika ni navdušujoča. V novembru so od petih dvobojev dobili le enega, v prvenstvu pa zasedajo peto mesto. A ne glede na težave so se doslej lahko vselej zanesli na učinkovit napad, ki je na enajstih od zadnjih trinajstih domačih tekem mrežo vselej zatresel najmanj dvakrat.