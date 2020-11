Ko sta se Borussia Dortmund in Brugge pomerila pred tremi tedni, je bil nemški predstavnik boljši s 3:0, Erling Haaland pa je prispeval dva gola. Napadalec je isti dan prejel tudi nagrado za najboljšega evropskega nogometaša, mlajšega od 21 let, svojo izjemno nadarjenost pa še enkrat potrdil minuli konec tedna v dvoboju nemškega prvenstva. K zmagi svoje ekipe proti Herthi (5:2) je Norvežan mrežo zatresel štirikrat in je zdaj že pri 23 zadetkih na le 22 tekmah bundeslige. Kljub temu zaključka obračuna ni dočakal na igrišču. V 85. minuti ga je trener Lucien Favre zamenjal, namesto njega pa v igro poslal Youssoufo Moukokoja. S tem je poskrbel za nov mejnik na elitnem nemškem tekmovanju, saj je mladenič pri starosti 16 let in en dan podrl rekord Nurija Sahina iz leta 2005 ter postal najmlajši debitant v zgodovini elitnega nemškega tekmovanja.

Pri Borussii so prepričani, da je najstnik zvezdnik v nastajanju. Tako zelo, da so vodstvo bundeslige letos poleti prepričali o znižanju zahtevane starostne meje za nastopanje na prvenstvu s 17 na 16 let. Kot najnovejšo nogometno senzacijo napadalca opisujejo tudi v nemških medijih, kar glede na njegove dosežke v zadnjih letih ni težko razumeti. Moukoko zadetke dosega z neverjetno lahkoto. Od svojega debija za mladinsko moštvo Dortmunda pred tremi leti je na 88 tekmah zabil že 141-krat. »Je veliko boljši, kot sem bil jaz pri teh letih. Pravzaprav še nikoli nisem videl bolj nadarjenega 15-letnika,« je soigralca pred časom opisal Erling Haaland.

Moukoko večino otroštva ni preživel v Nemčiji, temveč v Senegalu, kjer so ga vzgajali stari starši. V Evropo je prišel pri desetih letih, ko se je preselil k očetu v St. Pauli in se nato kmalu vpisal v tamkajšnjo nogometno šolo. Prvi trening je opravil kar v tekaških copatah, kar pa ga ni ustavilo pri tresenju mrež. Dve leti pozneje se je že pridružil ekipi Borussie Dortmund do 16 let in bil tako uspešen, da so mnogi podvomili o njegovi starosti. Tudi tabloid Bild, zaradi česar je moral nogometašev oče predložiti celo certifikat, ki ga je izdal nemški konzulat v Senegalu. »Težko se je bilo spopadati z vsemi govoricami. Ni moja krivda, da stvari potekajo tako dobro,« je o aferi dejal Moukoko, ki je že lani podpisal večletno pogodbo s proizvajalcem športne opreme Nike.

Tako v klubu kot pri nemški nogometni zvezi si zaradi evforije, ki se ustvarja okoli nadarjenega Moukokoja, prizadevajo, da ga ne bi prehitro potisnili v ospredje, ga preobremenili in celo zavrli njegovega napredka. »Po prvem nastopu za mlado reprezentanco do 16 let pred tremi leti je bila evforija okoli njega tako velika, da smo se skupaj z Borussio odločili, da naslednje korake v karieri opravlja počasneje,« je za BBC dejal selektor mlade nemške reprezentance Meikel Schonweitz. Z njim se strinja tudi Favre, ki je po prvencu obetavnega 16-letniku dal vedeti, da spada v prvo moštvo, a je pred njim še dolga pot. »Njegov debi je dober tako zanj kot za moštvo, a imamo veliko nadarjenih igralcev. Je mlad – zelo zelo mlad,« je povedal Lucien Favre.