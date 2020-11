Michel je Bidnu med drugim predlagal, da bi strani obnovili močno čezatlantsko zavezništvo, ki bi temeljilo na skupnih interesih in vrednotah, je sporočil njegov tiskovni predstavnik. Predsednik Evropskega sveta je tudi pozdravil Bidnovo močno zavezanost partnerjem ZDA ter njegovo podporo sodelovanju z Evropo.

Povabil ga je še na posebno srečanje z voditelji članic unije v Bruslju v prihodnjem letu, na katerem naj bi govorili o skupnih prednostnih nalogah EU in ZDA. Poudaril je, da se je EU pripravljena skupaj z ZDA soočiti z aktualnimi izzivi, kot so pandemija covida-19, okrevanje gospodarstva, podnebne spremembe, varnost in multilateralizem.

»Zdaj je čas, da združimo moči. V svetu, ki se spreminja, bo naše partnerstvo bolj kot kdajkoli pomembno za zaščito naših državljanov, ponoven zagon naših gospodarstev, ustavitev globalnega segrevanja ozračja in oblikovanje varnejšega sveta. EU in ZDA bosta vedno imeli večji vpliv, če bosta delovali skupaj,« je poudaril Michel.

Novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku se je še zahvalil za podporo ločitvenemu sporazumu, ki sta ga lani sklenila EU in Združeno kraljestvo.

Z Bidnom se je po telefonu ločeno pogovarjala tudi von der Leynova. Po pogovoru je tvitnila, da je Bidnova zmaga »nov začetek za globalno partnerstvo med EU in ZDA«. »Močna EU in močne ZDA, ki sodelujejo, lahko oblikujejo globalno agendo na podlagi sodelovanja, multilateralizma, solidarnosti in skupnih vrednot,« je še zapisala na twitterju.