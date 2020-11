Daniil Medvedjev je zmagovalec sklepnega teniškega mastersa sezone. Tako oba polfinalna dvoboja kot finalni so bili izjemno kakovostni in razburljivi, polni preobratov. V igri nepredvidljivosti se je najbolje znašel Medvedjev, ki se je tako v polfinalu kot finalu reševal v podaljšani igri drugega niza, v tretjem pa zlomil velemojstra, kakršna sta Rafael Nadal in Dominic Thiem. London je ob koncu sezone zadnjič gostil najboljše teniške igralce sveta, tako prva kot zadnja izvedba pa sta se končali z rusko zmago. Leta 2009 je bil najboljši Nikolaj Davidenko, končal pa se je z zmagoslavjem Daniila Medvedjeva. Zanimivo je, da sta tako Thiem kot Medvedjev pred finalom premagala najboljša igralca sveta, Srba Novaka Đokovića in Španca Rafaela Nadala, kar Avstrijcu ni zadostovalo za prestižno lovoriko. Thiem je že lani klonil v finalu (proti Grku Stefanosu Cicipasu), potem ko je na turnirju ugnal dva člana elitne trojice – Švicarja Rogerja Federerja in Novaka Đokovića.

Prva igralca sveta Novak Đoković in Rafael Nadal sta izpadla v polfinalu. Oba sta zapravila lepo priložnost, da bi se pomerila v finalu. Novak Đoković je v podaljšani igri drugega niza rešil štiri zaključne žogice. V odločilni igri tretjega niza je Srb vodil s 4:0, v nadaljevanju pa izgubil šest točk zapored, rešil še peto zaključno žogico, preden je Avstrijec dosegel odločilno točko. Rafael Nadal pa je po dobljenem prvem nizu v drugem zaostanek z 1:4 obrnil v vodstvo s 5:4 ter imel servis za svojo tretjo uvrstitev v finale sklepnega mastersa sezone. Ni ga izkoristil, v nadaljevanju dvoboja pa je bil Medvedjev bolj prepričljiv in je upravičil vlogo favorita.

»Neverjetno je, kako je Dominic odigral po zaostanku z 0:4 v podaljšani igri. Igral sem dobro, zadeval prvi servis, a točke nisem mogel osvojiti. Tekmec je bil hraber, igral je na polno in zadeval žogice. Ne spomnim se, kdaj bi v odločilnih trenutkih dobil toliko 'bomb', prav vse pa so zadele cilj. Zato lahko Dominicu le čestitam,« je športno priznal poraz Novak Đoković in se ozrl na končano sezono. »Imel sem že boljše in slabše sezone. Osvojil sem en turnir velike četverice od treh, se še enkrat uvrstil v finale in leto končal kot številka ena. Malce je grenkega priokusa, ker sem izgubil zadnji dvoboj, ampak sem se boril in igral svojo igro,« je pristavil.

»Pri vodstvu s 5:4 v drugem nizu sem odigral slabo igro, tekmec pa zelo dobro. To je odločilo. Dotlej sem sicer stežka, a vseeno držal stik z Daniilom. V tenisu sem dosegel veliko, zato ne morem reči, da nisem zdržal pritiska. Tako se pač zgodi v tenisu. Malenkosti naredijo razliko, zato lahko Medvedjevu le čestitam,« je bil razočaran Rafael Nadal, ki se je letos na sklepnem mastersu pokazal v najboljši luči.