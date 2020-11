Zgodba štirih kočevskih Romov, ki so v noči na lanski 22. maj v ljubljanskem striptiz baru spoznali Marka S., ga zvabili v avto, sedem ur zadrževali in mu izpraznili bančni račun, je doživela epilog na višjem sodišču. Pritožbi Blaža Grma in Jožeta Rusa so zavrnili, v zaporu bosta tri leta. Cvetko Grm pa bo za rešetkami nekoliko manj, kot je kazalo. Za incident, povezan z Markom S., sicer kazen ostaja enaka, so se pa višji sodniki odločili, da mu ne prekličejo dveh že prej izrečenih pogojnih kazni. Tako bo v zaporu tri leta in pol in ne dobra štiri leta. Četrti, Zdravko Ševo, se ni pritožil. Fantu, ki je bil v času kaznivih dejanj še mladoleten, so na okrožnem sodišču izrekli vzgojni ukrep nadzora organa socialnega varstva z dodatnim navodilom, da mora v petih mesecih po pravnomočnosti opraviti 100 ur dela v splošno korist.

Okajeni Marko S. je kritične noči mislil, da ga bo četverica odpeljala proti domu. V resnici pa so ga vodili do bankomatov in na koncu tudi banke v Novem mestu, da je dvignil in jim predal vse, kar je imel na računu: 1950 evrov. Vmes so ga tepli in mu grozili s smrtjo.

Zoper prvostopenjsko sodbo se je, kot rečeno, pritožila trojica oziroma njeni zagovorniki Bojan Celar, Aljaž Paulin in Andrej Žabjek. Toda višji sodniki so ocenili, da je prvostopenjsko sodišče sprejelo pravilne zaključke. Odvetniki so med drugim ugovarjali ugotovitvi, da so obtoženi zagrešili rop in protipravni odvzem prostosti. Glede ropa sta zagovornika trdila, da Grmova nista »ravnala aktivno«. Kar zadeva drugo kaznivo dejanje, pa, da je bil avto odklenjen in da se je Marko S. pri bankomatih in v banki lahko prosto sprehajal – da je bil torej svoboden. Pa da bančni uslužbenki ni nakazal, da se dogaja kaj nenavadnega. Sodniki se niso strinjali. Denar je dvigoval in jim ga izročal po njihovem ukazu oziroma zato, ker so bili nasilni in mu grozili z »napadom na življenje in telo«.