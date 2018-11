»Izpustili so vseh 79 učencev,« je potrdila kamerunska ministrica za informiranje Issa Bakary Tchiroma, ki pa podrobnosti o tem, pod kakšnimi pogoji so jih ugrabitelji izpustili, ni razkrila. Ugrabitelji so zahtevali zaprtje prezbiterijanske srednje šole v Bamendi, glavnem mestu severozahodne kamerunske province. V akciji reševanja šolarjev, starih med 10 in 14 let, je sodelovala tudi kamerunska vojska.

Guverner te province je odgovornost za ugrabitev pripisal separatističnim milicam, ki zahtevajo neodvisnost dveh regij, v katerih govorijo angleško, in so pozivali k bojkotu šol. Gre za prvo množično ugrabitev v Kamerunu, ki sovpada z naraščanjem političnih napetosti v državi.

Ugrabitelji so učence izpustili dan po tistem, ko je za že sedmi mandat prisegel 85-letni kamerunski predsednik Paul Biya, ki je obljubil, da bo nadaljeval politiko decentralizacije države, s čimer naj bi zmanjšali politične napetosti v angleško govorečih delih države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dolgoletni predsednik Kameruna Paul Biya, ki državo vodi že skoraj 36 let, je prejšnji teden vnovič zmagal na predsedniških volitvah.