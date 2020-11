»Prizadevamo si, da bi bila umetna inteligenca sestavni del alternativnega gospodarstva, in sicer prek zagonskih in inovacijskih podjetij... na umetno inteligenco gledamo kot na dodaten vir dohodka,« je dejal vodja savdskega urada za podatke in umetno inteligenco, ki so ga ustanovili lani, Abdullah al-Ghamdi.

Delnice teh podjetij, do leta 2030 jih načrtujejo več kot 300, bodo po njegovih besedah dostopne tako tujim kot domačim vlagateljem.

Savdska Arabija poskuša v zadnjih letih razpršiti vir svojih prihodkov, ki so močno odvisni od nafte, je o najnovejši napovedi kraljevine zapisala francoska tiskovna agencija AFP.